Бизнес-бранч: «Как подогреть рынок жилья, не перегрев цены»

27 января состоится бизнес-бранч на тему «Как подогреть рынок жилья, не перегрев цены», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».



Строительное лобби России предлагает расширить и уточнить перечень категорий получателей льготной ипотеки. С одной стороны, это позволит поддержать продажи новостроек, но может негативно сказаться на росте цен на квартиры. Как найти и соблюсти баланс, каковы ключевые тенденции и перспективы рынка жилой недвижимости — обсудим на очередном бизнес-бранче «Реального времени».

К участию приглашаются участники рынка жилой недвижимости: девелоперы, риэлторы и эксперты из смежных областей.

Тезисы к обсуждению: