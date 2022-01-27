Бизнес-бранч: «Как подогреть рынок жилья, не перегрев цены»

27 января состоится бизнес-бранч на тему «Как подогреть рынок жилья, не перегрев цены», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».
Строительное лобби России предлагает расширить и уточнить перечень категорий получателей льготной ипотеки. С одной стороны, это позволит поддержать продажи новостроек, но может негативно сказаться на росте цен на квартиры. Как найти и соблюсти баланс, каковы ключевые тенденции и перспективы рынка жилой недвижимости — обсудим на очередном бизнес-бранче «Реального времени».
К участию приглашаются участники рынка жилой недвижимости: девелоперы, риэлторы и эксперты из смежных областей.
Тезисы к обсуждению:
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