PR+ Forum 2022 - всероссийский форум профессионалов сферы PR

С 09 по 11 февраля 2022 года в Москве пройдет ежегодный всероссийский профессионалов сферы PR и маркетинга — PR+ Forum 2022.

Деловая программа PR+ FORUM 2022 призвана ответить на наиболее актуальные вопросы, встающие перед профессионалами сферы PR на сегодняшний день. Вопросы, ответы на которые могут определить будущее Вашей компании и дать ей возможность не только пережить сложный период, но и продолжить дальнейшее развитие.

9 февраля (среда), помимо основных двух дней форума в программе есть специальный день посвященный исключительно опыту b2b компаний. В рамках которого мы рассмотрим эволюцию коммуникаций в сфере b2b за 2021 год, развитие в работе с соцсетями, внутренние коммуникации в b2b, ESG.

В ПРОГРАММЕ ФОРУМА:

Изменение классических каналов коммуникации за время пандемии. Чему они уступили место?

Разбор оптимальных таргетов и эффективных инструментов при работе с блогерами

Онлайн-мероприятия в условиях пандемии: как правильно реализовать, какие инструменты использовать?

Внутреннее выгорание сотрудников. Как функция PR помогает работать с этим?

ESG новый формат или переупаковка КСО?

Performance PR: как маркетинговый инструмент помогает измерять и повышать эффективность PR?

«Паника в соцсетях» во время пандемии: как правильно реагировать и парировать смятение аудитории?

Алгоритмы работы в TikTok: как формируются, как достичь высоких результатов?

Подробности и условия участия — на сайте организатора.



