PR+ Forum 2022 - всероссийский форум профессионалов сферы PR

С 09 по 11 февраля 2022 года в Москве пройдет ежегодный всероссийский профессионалов сферы PR и маркетинга — PR+ Forum 2022.
Деловая программа PR+ FORUM 2022 призвана ответить на наиболее актуальные вопросы, встающие перед профессионалами сферы PR на сегодняшний день. Вопросы, ответы на которые могут определить будущее Вашей компании и дать ей возможность не только пережить сложный период, но и продолжить дальнейшее развитие.
9 февраля (среда), помимо основных двух дней форума в программе есть специальный день посвященный исключительно опыту b2b компаний. В рамках которого мы рассмотрим эволюцию коммуникаций в сфере b2b за 2021 год, развитие в работе с соцсетями, внутренние коммуникации в b2b, ESG.
В ПРОГРАММЕ ФОРУМА:
Подробности и условия участия — на сайте организатора.
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