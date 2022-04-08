С 8 по 9 апреля 2022 года в ВЦ Казанская ярмарка состоится выставка «Туризм. Спорт. Активный отдых» . Это ключевое мероприятие отрасли в Поволжье, которое выступает платформой для установления эффективного диалога между профессионалами индустрии туризма, спорта и гостеприимства, объединяющее сегменты В2С и В2В рынка.
Посетители выставки:
Участники выставочной экспозиции «Туризм и спорт»:
В прошлом году выставку посетили порядка 7000 гостей. Участниками экспозиции стали 46 компаний из 10 регионов России и Республики Абхазия
Подробности о мероприятии и условия участия– на официальном сайте мероприятия.
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