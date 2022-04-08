Выставка Туризм. Спорт. Активный отдых

С 8 по 9 апреля 2022 года в ВЦ Казанская ярмарка состоится выставка «Туризм. Спорт. Активный отдых» . Это ключевое мероприятие отрасли в Поволжье, которое выступает платформой для установления эффективного диалога между профессионалами индустрии туризма, спорта и гостеприимства, объединяющее сегменты В2С и В2В рынка.

Посетители выставки:

Руководители и специалисты турфирм;

Сотрудники учреждений культуры, высших учебных заведений;

Представители ресторанного и гостиничного бизнеса;

Представители индустрии гостеприимства;

Население, которое интересуется туризмом, активным отдыхом;

Профессиональные спортсмены, любители спорта;

Люди, интересующиеся спортом и здоровым образом жизни;

Представители крупных предприятий Республики Татарстан, организующие для своих сотрудников отдых в санаториях и пансионатах;

Участники выставочной экспозиции «Туризм и спорт»:

Туризм: ведущие туроператоры и турагентства, представители курортов, санаториев, баз отдыха, отелей, авиакомпаний, профессионалы из ведущих ивент агенств и тренинговых центров, специалисты по организации детского отдыха. Спорт: представители спортивных объектов и учреждений Республики Татарстан, сотрудники спортивных магазинов и фитнес-центров, производители и поставщики спортивного оборудования, снаряжения, одежды, спортивного питания. Гостеприимство: ведущие рестораторы и отельеры г.Казани и Республики Татарстан, производители и поставщики сувенирной продукции, профессионалы в области кулинарии, представители культурно-развлекательных центров (музеи, заповедники, исторические памятники).

В прошлом году выставку посетили порядка 7000 гостей. Участниками экспозиции стали 46 компаний из 10 регионов России и Республики Абхазия

Подробности о мероприятии и условия участия– на официальном сайте мероприятия.