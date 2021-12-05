Туристический форум «Ориентиры будущего»

C 5 по 7 декабря 2021 года в Казани пройдет туристический форум «Ориентиры будущего»



Это современная площадка для нетворкинга, обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов сферы туризма.



Спикеры форума: международные, российские эксперты и практики в области туризма.



Фокус шестого форума «Ориентиры будущего» направлен на современные тренды и цифровую трансформацию в туризме. Программа форума также предусматривает знакомство участников с туристическим потенциалом Республики Татарстан и внедренными на ее территории успешными кейсами.



Формат форума: «в кроссовках» — то есть без официальных костюмов, что позволит создать комфортный формат для нетворкинга и даст возможность почувствовать каждому участнику себя как дома.



Форум «Ориентиры будущего» проводится Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму при поддержке Федерального агентства по туризму. Соорганизатором Форума выступает Агентство стратегических инициатив.

Регистрация и подробности о форуме на сайте мероприятия.