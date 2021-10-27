Выставка AGRO ANIMAL EXPO

С 27 по 29 октября 2021 года на Казанской ярмарке пройдет выставка для профессионалов животноводства AGRO ANIMAL EXPO. Это одно из значимых и представительных мероприятий аграрного комплекса Республики Татарстан и Поволжья

Выставка «Agro Animal Expo»– это широкий ассортимент современных, инновационных решений для кормопроизводства, молочного и мясного скотоводства, свиноводства, птицеводства и других направлений животноводства. Выставка «Agro Animal Expo» — это и возможность общения, обмена опытом, получения самой актуальной информации от отраслевых организаций и органов власти, что позволяет выявлять тенденции отрасли.

Направления деловой программы выставки:

Секция «Корма»

Секция «Животноводство»

Секция «Птицеводство»

Секция «Ветеринария»

Секция «Цифровизация в АПК»

Секция «Фермерство

Обучающие мастер-классы для фермеров

Подробности о мероприятии и условия участия на официальном сайте.