С 27 по 29 октября 2021 года на Казанской ярмарке пройдет выставка для профессионалов животноводства AGRO ANIMAL EXPO. Это одно из значимых и представительных мероприятий аграрного комплекса Республики Татарстан и Поволжья
Выставка «Agro Animal Expo»– это широкий ассортимент современных, инновационных решений для кормопроизводства, молочного и мясного скотоводства, свиноводства, птицеводства и других направлений животноводства. Выставка «Agro Animal Expo» — это и возможность общения, обмена опытом, получения самой актуальной информации от отраслевых организаций и органов власти, что позволяет выявлять тенденции отрасли.
Направления деловой программы выставки:
Подробности о мероприятии и условия участия на официальном сайте.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.