11 сентября в Казани на площади перед театром им. Камала состоится VII Республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур».
На фестивале гостей ждут выставки изделий мастеров прикладного искусства, многонациональный концерт, вкусная еда и народные развлечения.
Хедлайнеры фестиваля «Мозаика культур — 2021» — Заслуженный артист РТ Алексей Московский, популярная певица татарской эстрады Ильсия Бадретдинова и ее команда.
В концерте примут участие коллективы и исполнители Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана, представляющие народы Поволжья, Сибири, Кавказа, Средней Азии, Африки, Юго-Восточной Азии. Хедлайнерами фестиваля станут Заслуженный артист Чувашской Республики Алексей Московский, популярная исполнительница таджикских, иранских и русских песен Парвина Озоди, арт фолк-группа из Саранска «Морденс», эстрадный ансамбль «Шулдыр Жыт» из Ижевска, этно-фолк группа из Самары «Эт’русски», а также Ильсия Бадретдинова.
На протяжении всего фестиваля на его площадке будет работать 3D-фотозона, многонациональная костюмерная, где любой желающий сможет воплотиться в образ представителей разных народов Татарстана. Также на площадке будут представлены традиционные для «Мозаики культур» выставка изделий народных промыслов, этномаркет, площадка традиционных конфессий республики и фудмаркет. Национальные костюмы будут также представлены на показе мод, на котором будет представлен национальный костюм 21-го народа.
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