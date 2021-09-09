Всероссийский инвестиционный форум «Зауралье-2021» (Сибай, РБ)

10-11 сентября в Сибае (Республика Башкортостан) состоится третий Всероссийский инвестиционный форум-сабантуй «Зауралье-2021». В рамках форума участников и гостей ждут стратегические и дискуссионные сессии, круглые столы, а также насыщенная культурная программа.

В первый день мероприятия запланирован старт финала регионального этапа международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

Второй день форума начнется с регистрации участников и одновременной работе на четырех площадках:

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» проводит секцию «Прошагай Сибай» (по отдельной регистрации), также планируются закладки капсул в честь начала реконструкции «Бизнес центра «Зауралья» и дома инновационного предпринимательства «Фабрика будущего»; в честь начала строительства многофункционального образовательного центра для детей с ОВЗ «Дети Зауралья» и в честь начала строительства здания школы №6 городского округа г. Сибай.

Так, в дни инвестсабантуя запланированы Республиканский конкурс-фестиваль блюд национальной кухни и «КумысFEST», а также шествие в национальных костюмах.

Подробную информацию о мероприятии можно получить на сайте: https://forum-zauralye.com/