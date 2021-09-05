5 сентября на Кремлевской набережной Казани состоится третий ежегодный фестиваль экологичного и осознанного образа жизни «Bio Life Fest».
На набережной будут представлены различные направления экологизации жизни населения. К организации и проведению мероприятия будут привлечены проекты и активисты, занимающиеся вопросами экологии и осознанного потребления в Казани.
Гостей фестиваля ждут лекции об экологичных путешествиях, эко-жизни с домашними животными, фито-дизайне и здоровье, обустройстве жизненного пространства и утилизации органических отходов в домашних условиях.
Также организаторы проекта приглашают принять участие в мастер-классах, групповых тренировках и практиках, на площадке пройдет своп вещей от «Свалки» и маркет от «КультТорга», можно будет познакомиться с эко-активистами города в экспо-зоне фестиваля и сдать вторсырье на площадке от «Экологично».
Завершится фестиваль в 21:00 трехчасовой концертной программой от казанских и московских музыкантов.
Фестиваль организован при поддержке Фонда президентских грантов
Начало фестиваля в 12:00! Вход свободный, без возрастных ограничений!
Социальные сети Фестиваля: ВКонтакте, Instagram — @bio_life_fest
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