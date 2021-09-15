24-ая Всемирная конференция TCI Global

С 15 по 17 сентября в Казани пройдет уникальная конференции TCI Global. Доступны форматы участия оффлайн и онлайн.
Для первой Всемирной конференции TCI Global в России организаторы разработали уникальную концепцию 3С для раскрытия важнейших мировых трендов: Создавая города, Содействуя кооперации, Стремясь к циркулярной экономике
Ключевые спикеры:
Программа мероприятия
ДЕНЬ 1 / 15 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
Кластерные туры. Демонстрация инвестиционного и промышленного потенциала Республики Татарстан и Казани. Посещение высокотехнологичных отраслей и установление деловых контактов с поставщиками технологических решений. Визуализация кластерных инициатив и текущих проектов посредством демонстрации цепочек сотрудничества ключевых заинтересованных сторон.
ДЕНЬ 2 / 16 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
Основная часть. Визионерские сессии: глобальные рамки и национальные цели развития экономики региона; постановка задач по развитию кластерных инициатив через изучение лучших мировых практик, организацию работы проектных команд.
ДЕНЬ 3 / 17 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
В рамках дискуссий участники смогут обсудить решения в области технологического обеспечения экономики в ответ на глобальные вызовы, в том числе сквозь призму макрорегиональных особенностей и задач. Формулировка ключевых задач и направлений развития в рамках заявленных тем в соответствии с конкретным направлением программы.
Архитектура программы отражает логику и подход к обсуждению кластерной политики через призму глобальных тенденций и требований национальных экономик. В программе заложена возможность изучения и тиражирования лучших практик формирования кластерных инициатив и их запуск в региональной экономике и социуме. Наряду с этим программа призвана стимулировать формирование у общества потребности в применении современных инструментов экспертного и аналитического сопровождения решений на долгосрочную перспективу.
Подробности и условия участия — на сайте мероприятия.
ПРОГРАММА
Анастасия Селехова
+7 950 310 92 05, selekhova@innokam.ru
КЛАСТЕРНЫЕ ТУРЫ И ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
Азат Салихов
+ 7 965 590 59 72, salikhov@innokam.ru
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 9:00-18:00 (GMT +3)
+7 960 037 94 64
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