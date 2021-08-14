Международный фестиваль уличного искусства «Культурный код»

14 августа в столице Татарстана стартует международный фестиваль уличного искусства «Культурный код». В Казань приедут стрит-арт художники из разных стран. Они распишут фасады зданий по улицам Абсалямова и Четаева.

В церемонии открытия фестиваля примут участие автор проекта «Культурный код», президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин, а также художники-резиденты «Культурного кода».

«Фестиваль «Культурный код» — это не просто возможность преобразить городские пространства, но и сделать это с активным вовлечением жителей. На примере сообщества УРАМ мы видим, как креативная молодежь может влиять на жизнь и облик города, направляя творческую энергию в созидательное русло. Фестиваль станет примером диалога города и художников, внесет вклад в преображение городской среды через уличное искусство», — подчеркнул министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фаттахов.

На церемонии открытия организаторы продемонстрируют самые интересные макеты муралов. Их спроецируют на фасады с помощью проектора. Так что зрители смогут увидеть, как будут выглядеть дома после окончания работ.

«В общей сложности художники «Культурного кода» создадут семь муралов. Это огромные граффити, на которых будут изображены абстрактные картины на темы связи поколений, а также творческие интерпретации событий нашего времени. Кроме того, на один из фасадов будет нанесен портрет одного из известных деятелей культуры Республики Татарстан», — сообщила руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих.

Художники будут работать чуть больше двух недель. Официальная презентация готовых муралов пройдет в День Республики Татарстан 30 августа.

Напомним, «Культурный код» — это международный фестиваль, в рамках которого российские и зарубежные художники, признанные мировым стрит-арт сообществом, пишут огромные картины на фасадах зданий в разных регионах России.

Основная цель фестиваля — создать музеи монументального искусства под открытым небом в регионах, а также познакомить жителей страны с разными направлениями современного искусства и мировой уличной культурой.



Организаторами проекта «Культурный код» в Республике Татарстан выступают АНО «Россия — страна возможностей», Фонд поддержки и развития современного искусства и Министерство по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.