VII Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС

С 27 июля по 30 июля 2021 года пройдет VII Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС. Это ежегодное масштабное международное мероприятие в области молодежного предпринимательства.

Казанский форум 2021 предназначен для стартапов на ранней стадии с проверенными MVP из региона ОИС . Эти стартапы обычно собирали семью и друзей или вообще не получали финансирования. Реальность пандемии коронавируса выявила уязвимые места мира, а также возможности технологий, которые помогут смягчить многие проблемы.

ОИК была одним из наиболее пострадавших регионов со снижением доходов от нефти и газа и снижающимся мировым спросом на сырьевые товары, это действительно тяжелое время.

Участие в форуме примут авторы лучших проектов, заинтересованные в обретении новых бизнес-контактов и инвестиций для реализации IT–стартап идей. Мероприятие реализуется в рамках работы Проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия — Организация исламского сотрудничества».

Организаторы Форума — Правительство Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Евразийский Региональный центр Молодежного Форума Исламского сотрудничества, Татарстанский республиканский молодежный общественный фонд «Сэлэт», при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Партнерами выступают ИТ-парк и Академия молодежной дипломатии.

Участники форума — основатели и участники IT-стартапов в возрасте 18-35 лет из стран ОИС и Российской Федерации.

Форум проводится ежегодно с 2014 года, привлекая сотни стартапов, инвесторов и экспертов отрасли из стран ОИС и Российской Федерации. С каждым годом мероприятие наращивает масштабы. С 2014 по 2020 год в Форуме приняли участие более 800 представителей из 50 стран, а число привлеченных инвестиций составило свыше 2 миллионов долларов. Спикерами и экспертами станут основатели стартапов, венчурные капиталисты, руководители C-класса из ведущих технологических фирм в России и по всему миру.

В программу Форума включено 20 лекций, 80 часов индивидуальных и групповых сессий с международными наставниками и экспертами, сотни ресурсов для поддержки стартапов из стран ОИС на ранних стадиях. По итогам 8-недельной онлайн акселерационной программы, через серию оценок и отчетов о прогрессе, будут отобраны 30 лучших стартапов, которые примут участие в оффлайн-программе в Казани. Кульминация Форума и церемония награждения пройдут в ходе Демо дня.

В экспертное сообщество Форума 2021 войдут Руководитель «Snackable News», международный спикер и консультант Зиад Бароуни, профессор Сколковского института науки и технологий Желько Текич, профессор Международного университета Монако Максимилиан Рапп и другие международные эксперты.

Цель Форума — подержать 100 стартапов из стран ОИС в поисках подходящих для продукта рынков и венчурного капитала. Самые успешные стартапы получат возможность побороться за призы — 25000$. Итоговая инвестиционная сессия VII Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС будет широко освещена в рамках «KazanSummit 2021».

Подробнее о мероприятии на официальном сайте: https://kazanoicstartups.org/

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