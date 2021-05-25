IX Международный открытый педагогический форум «Образование: реалии и перспективы», Набережные Челны

25-26 мая Набережночелнинский государственный педагогический университет совместно с Университетом г. Реймс (Шампань-Арденны, Франция) проводит IX Международный открытый педагогический форум «Образование: реалии и перспективы».

Форум станет коммуникационной, выставочной и партнерской площадкой обсуждения приоритетных направлений развития отечественного и зарубежного педагогического образования. На мероприятии будут обсуждаться актуальные проекты и программы цифровизации образовательного процесса, вопросы профессиональной адаптации молодого педагога, основные проблемы развития современной сельской школы. Часть мероприятий будет ориентирована на повышение уровня современных профессиональных компетенций педагога.

Участников форума ждет содержательная и насыщенная программа, включающая мастер-классы, круглые столы, тренинги, дискуссионные и выставочные площадки, семинары и экскурсии.

В мероприятии примут участие педагогические работники Татарстана и других регионов России, руководители и научно-педагогические работники высшей школы российских и зарубежных вузов-партнеров, представители органов государственной власти и институтов развития образования.