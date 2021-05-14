Фестиваль городского активизма Мeet-Up «На районе»

С 14 по 16 мая в Казани на двух площадках — в Меге и на Фабрике Алафузова пройдет Фестиваль городского активизма и устойчивого развития Мeet-Up «На районе».

Мeet-Up «На районе» — это платформа для встречи, обмена идеями и вдохновением для всех заинтересованных в активном преобразовании мира вокруг себя. Такого в Казани еще не было! Активисты, предприниматели, чиновники, блогеры встречаются в неформальной обстановке, чтобы познакомиться с самыми актуальными проектами по экологии, инклюзии, вовлечению комьюнити к решению задач устойчивого развития.

Проект реализуется в рамках Года Германии в России 2020/21. Участников Meet-Upа поприветствуют Почетный консул Федеративной Республики Германия в Казани Арно Шайер, Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Шадриков Александр Валерьевич, а также представитель Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

В программе мероприятия:

презентации спикеров, ноу-хау от экспертов социальных и экопроектов,

нетворкинг и сплочение сообщества,

креативное выступление от немецкого эксперта, разрывающее шаблоны об осознанном потреблении,

мастер-классы и работа в группах под наставничеством экспертов (от идеи до проектных эскизов)

upcycling-afterparty (своп-маркет растений, книг и игрушек, эстафеты по сортировке вторсырья, живые DJ-сеты и upcycling).

Мeet-Up «На районе» — это 3 дня, 2 площадки, бесчисленные знакомства и идеи! Участие бесплатное, регистрация уже открыта.

Регистрация на 15.05 на Фабрике Алафузова: по ссылке

Регистрация на 16.05 в МЕГЕ Казань: по ссылке