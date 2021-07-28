28 июл 2021

Международная Выставка Russia Halal Expo 2021

Международная Выставка Russia Halal Expo 2021

Выставка Russia Halal Expo проводится в Казани с 28 по 30 июля 2021 года в рамках XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Russia Halal Expo — крупнейшая в России и единственная в ПФО выставка «Халяль» индустрии, которая позволит производителям России, стран СНГ и дальнего зарубежья представить свою «Халяль» продукцию и услуги, найти новые рынки сбыта, а закупщикам найти надежных поставщиков.

Это позволит компаниям максимально плодотворно организовать деловую программу в ходе проведения выставки, презентовать себя, установить деловые контакты и провести переговоры, в том числе с участниками KazanSummit.

Russia Halal Expo 2021 — это более 3000 посетителей:

  • производители продукции «Халяль»
  • оптово-розничные компании
  • торговые сети
  • рестораны и отели
  • потенциальные закупщики и дилеры

Тематика экспозиции:

  • Продукты питания
  • Медицина и здравоохранение
  • Индустрия моды и красоты
  • Туризм и индустрия гостеприимства
  • Финансы и инвестиции
  • IT для халяль
  • Оптово-розничная торговля
  • Товары народного потребления

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