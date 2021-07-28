Международная Выставка Russia Halal Expo 2021

Выставка Russia Halal Expo проводится в Казани с 28 по 30 июля 2021 года в рамках XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Russia Halal Expo — крупнейшая в России и единственная в ПФО выставка «Халяль» индустрии, которая позволит производителям России, стран СНГ и дальнего зарубежья представить свою «Халяль» продукцию и услуги, найти новые рынки сбыта, а закупщикам найти надежных поставщиков.

Это позволит компаниям максимально плодотворно организовать деловую программу в ходе проведения выставки, презентовать себя, установить деловые контакты и провести переговоры, в том числе с участниками KazanSummit.

Russia Halal Expo 2021 — это более 3000 посетителей:

производители продукции «Халяль»

оптово-розничные компании

торговые сети

рестораны и отели

потенциальные закупщики и дилеры

Тематика экспозиции: