Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый Век. «REFLECTIONS II. Традиции и новаторство»

С 27 марта по 2 июня в главных музеях Казани реализуется новый музыкальный проект, основная миссия которого — просветительская — возрождение интереса к камерно-инструментальному исполнительству, а точнее к «квартетному» стилю как его особому поджанру, повышению востребованности и, как следствие, популярности у слушательской аудитории.

Цикл из 9 концертов, различных по тематике струнного квартетного исполнительства, проходит при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Концерты будут представлены в главном здании и Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, а также в основных подразделениях Национального музея Республики Татарстан — Музей Е. А. Боратынского, литературный музей Г. Тукая, Музей А. М. Горького и Ф. М. Шаляпина.

Авторами проекта «Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый век» являются музыковед, филолог, кандидат искусствоведения Ольга Скепнер и виолончелист, художественный руководитель квартета Сергей Пономарев.

Девять концертных программ представят Евгений Субботин (первая скрипка), Иван Субботкин (вторая скрипка), Григорий Чекмарев (альт), Сергей Пономарев (виолончель) — блистательные мастера, лауреаты международных конкурсов, имеющие большой опыт концертной деятельности в самых выдающихся оркестрах, например, Национальный Филармонический оркестр России (дирижер Владимир Спиваков), MusicAeterna (художественный руководитель Теодор Курентзис), Российский национальный оркестр (художественный руководитель М. Плетнев), и на сегодняшний день объединившихся в составе струнного квартета “QUATERNION”. “QUATERNION” — особый «фирменный» почерк, неповторимый звук, непревзойденное искусство ансамбля.

Программа 8 апреля. Литературный музей Г. Тукая:

