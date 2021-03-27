Вебинар «Финансовое мошенничество»

27 марта в 12:00 по московскому времени волонтер Ассоциации развития финансовой грамотности Нечаев Иван Николаевич проведет онлайн-семинар на тему «Финансовое мошенничество». Спикер расскажет о том, какие схемы используют современные злоумышленники, и почему они столь эффективны. Весь материал подготовлен по методическим материалам Центробанка и «Финансовой Культуры».

Как будет проходить мероприятие?

Мероприятие будет поделено на четыре сегмента. Каждый блок будет раскрыт полностью, будут приведены примеры, которые помогут слушателю правильно усвоить полученную информацию. Основные блоки:

Что такое финансовое мошенничество, и какие виды существуют сегодня? Спикер расскажет, где и как злоумышленники могут украсть ваши данные. Он отметит, какие способы мошенничества существуют, и почему некоторые из них устаревают, а некоторые — совершенствуются. На семинаре вы узнаете, что делать, если вы все-таки попались на уловку мошенников — куда обращаться, и какие шаги предпринимать в первую очередь. Подмена номера со стороны злоумышленников. В первую очередь ведущий расскажет, чем опасен такой метод мошенничества. Вы узнаете, как именно аферисты меняют номер телефона, представляясь сотрудниками банка. Будут приведены конкретные примеры. В заключении спикер расскажет, как эффективно определить, кто звонит: мошенник или настоящий специалист, представляющий кредитную организацию. Отличие между, МКК с лицензией от ЦБ РФ, которые действительно выдают займы без процентов и черными кредиторами. Кто такие «черные кредиторы»? Спикер расскажет, как работают нелегальные организации, и какую опасность они представляют для граждан. Особое внимание будет уделено тому, как именно быстро распознать «черного кредитора».

Участиe в онлайн вебинаре бесплатное. Слушателем может стать каждый желающий, для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.