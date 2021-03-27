Вебинар «Финансовое мошенничество»

27 марта в 12:00 по московскому времени волонтер Ассоциации развития финансовой грамотности Нечаев Иван Николаевич проведет онлайн-семинар на тему «Финансовое мошенничество». Спикер расскажет о том, какие схемы используют современные злоумышленники, и почему они столь эффективны. Весь материал подготовлен по методическим материалам Центробанка и «Финансовой Культуры».
Мероприятие будет поделено на четыре сегмента. Каждый блок будет раскрыт полностью, будут приведены примеры, которые помогут слушателю правильно усвоить полученную информацию. Основные блоки:
Участиe в онлайн вебинаре бесплатное. Слушателем может стать каждый желающий, для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.