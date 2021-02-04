X международная конференция "Авиатопливо - 2021"

«Авиатопливо — 2021» — единственное ежегодное и крупнейшее профессиональное отраслевое мероприятие, являющееся площадкой для обсуждения актуальных вопросов в области авиатопливообеспечения.

В конференции традиционно примут участие более 250 ведущих российских и международных экспертов, среди которых представители Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), федеральных органов власти и межгосударственных структур, представители всех российских ВИНК и зарубежных нефтяных компаний, ведущих российских и зарубежных научно-исследовательских институтов, нефтеперерабатывающих заводов, авиакомпаний, ТЗК столичных и региональных аэропортов, руководители компаний-трейдеров авиатоплива, аналитических компаний, товарно-сырьевых бирж, компаний поставщиков техники и оборудования.

Предметом обсуждения X международной конференции «Авиатопливо — 2021» станут основные тренды формирования и развития рынка авиатоплива, а также более 100 актуальных вопросов в области государственной политики, нормативно-правового обеспечения и государственного регулирования авиатопливообеспечения, вопросов производства, обеспечения качества авиатоплива и безопасности полетов. На конференции будут представлены инновационные применяемые на практике решения и оборудование для предприятий авиатопливообеспечения.

250+ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

80+ АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ

19+ ЧАСОВ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ И ПЕРЕГОВОРЫ

ЭКСКУРСИЯ В СОВРЕМЕННЫЙ ТЗК

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