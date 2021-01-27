X Евразийский Ивент Форум (EFEA)

Евразийский Ивент Форум (EFEA) — первый в России форум индустрии встреч, проводится традиционно в начале делового года в Санкт-Петербурге в конгрессном центре «ПетроКонгресс» и объединяет на одной площадке лидеров событийного сообщества и маркетинга, экспертов делового и инсентив туризма. Событие задает тренды с 2012 года.



Организатор EFEA — Выставочный научно-исследовательский центр R&C.

В 2020 году в мероприятии приняли участие 487 профессионалов событийной индустрии из 37 регионов России и 10 зарубежных стран, таких как Австрия, Азербайджан, Германия, Мексика, Нидерланды, США, Франция, Латвия и другие. На выставке Event EXPO, проходящей на площадке Евразийского Ивент Форума, участники пообщались с поставщиками оборудования и сервисных услуг, а также назначили 556 индивидуальных встреч на площадке Биржи деловых контактов.

Юбилейный Х Евразийский Ивент Форум пройдет 27–29 января 2021 года.

Программа EFEA 2021 традиционно охватит основные направления отрасли: выставочный бизнес, региональный маркетинг, индустрию встреч, управление площадками. В программе Форума также — выставка технологий и поставщиков оборудования и сервисных услуг Event EXPO, отраслевой конкурс молодых специалистов индустрии встреч Event TALENTS и независимая отраслевая премия EFEA Awards, а также Биржа деловых контактов — система назначения встреч, которая максимально увеличивает эффективность участия, о чем всегда говорят делегаты Форума.

Параллельно с Евразийским Ивент Форумом на площадке Конгрессного Центра «ПетроКонгресс» пройдет VI Форум Event LIVE для профессионалов ивент индустрии и их заказчиков (29 января 2021 года) — практическое обучающее мероприятие в области организации и продвижения событий — эта площадка традиционно находится в открытом доступе для участников EFEA.

Присоединяйтесь к главному ежегодному диалогу профессионалов ивент индустрии! До встречи в Санкт-Петербурге 27-29 января 2021!

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