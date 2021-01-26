22-я Специализированная выставка ОСМ 2021 – «Отечественные Строительные Материалы»

Выставка «Отечественные Строительные Материалы» (ОСМ) традиционно открывает ежегодный календарь строительных выставок Москвы.



За годы своего существования выставка «Отечественные Строительные Материалы» приобрела значимость для строительной индустрии, став крупным профессиональным событием в этой сфере и являясь, по сути, единственной в России выставкой, отражающей реалии российского рынка строительных материалов.

Сегодня выставка ОСМ — это мероприятие общенационального масштаба, являющееся, по мнению организаторов и участников, эффективным рычагом для продвижения отечественных товаров на потребительском рынке России и направлена на поддержку отечественного производителя.

Что же все-таки выделяет выставку «Отечественные Строительные Материалы» среди большого количества строительных выставок?

Во-первых, концепция выставки, подтверждаемая ее названием. Для Организаторов выставки это стало не просто сочетанием слов, а руководством к действию. Ведь до появления этого форума ничего подобного на российском выставочном рынке не существовало. Выставка ОСМ — это действительно национальный российский проект. К сожалению, в последние годы наиболее крупные российские строительные выставки все меньше решают проблемы, связанные с продвижением на отечественный рынок национальной продукции. Бюджет многих мероприятий формируется за счет участия иностранных участников, поэтому смысл этих выставок в расширении поступления импортной продукции, а не в демонстрации достижений российской стройиндустрии.

Во-вторых, высокая ротация компаний-участниц, За время проведения в выставке ОСМ принимали участие практически все российские компании, работающие в настоящий момент в сфере производства строительных материалов. Они начинали участвовать в выставке как компании-новички, только начинающие осваивать быстроразвивающийся рынок стройиндустрии, а сегодня — это крупные компании — лидеры отрасли. Каждый год на выставку приходят новые компании, которые заявляют о себе и получают качественный толчок, импульс для своего дальнейшего развития.

Для посетителей выставки эта особенность выставки очень привлекательна — всегда можно найти принципиально новые материалы и технологии, ознакомиться с продукцией фирм и компаний, только-только выходящих на рынок. Таких компаний в России с каждым годом становится все больше, а товары под маркой «Сделано в России» — более востребованными.

В-третьих, насыщенная деловая программа, которая является неотъемлемой частью выставки. С каждым годом возрастает число фирм-участниц и увеличиваются площади, заказываемые фирмами-участниками выставки, растет качественный уровень оформления экспозиций. Интересные конструктивные решения стендов, использование эффектных материалов и ландшафтных средств обеспечивают всей выставке дизайн, достойный оформления крупнейших международных мероприятий, проходящих в Москве.

По признанию многих участников и гостей, выставка ОСМ всегда отличается приятной, но при этом серьезной деловой атмосферой, внимательным отношением со стороны Организаторов к участникам и гостям выставки.

Страница мероприятия: https://www.osmexpo.ru/ru/

