Международная выставка DairyTech 2021 в Москве

Международная выставка оборудования для производства молока и молочной продукции DairyTech 2021 — это единственная в России международная выставка, на которой представлен полный спектр оборудования для переработки молока и производства молочной продукции.
Участие в выставке — это возможность найти клиентов и встретиться с существующими, а также вживую продемонстрировать продукцию более 5 000 заинтересованным специалистам молочной отрасли из 76 регионов России и 38 стран мира.
В 2020 выставку посетили более 5 000 специалистов предприятий по переработке молока и производству молочной продукции, принимающих решения о закупках, а также дистрибьютеры, представители государственных учреждений и интернет-площадок. Выставка проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Выставка сопровождается насыщенной деловой программой, рассчитанной на широкий круг специалистов молочной отрасли: руководителей предприятий, специалистов по качеству, технологов, инженеров, маркетологов.
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», Павильон №1, Москва.
Информацию об участии можно получить на сайте организаторов.
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