27-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА MITT 2021

MITT — это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.

Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на уникальных мероприятиях деловой программы.

Международная туристическая выставка MITT — крупнейшее и единственное b2b мероприятие, на которое съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и со всего мира. MITT входит в 5-ку крупнейших туристических выставок мира и по праву признана международным туристическим сообществом. В 2019 году выставка состоялась в 26-й раз.

MITT — это:

22 289 посетителей из 80 регионов России и 91 зарубежной страны

посетителей из регионов России и зарубежной страны 1 523 компании — участника из 229 стран мира

компании — участника из стран мира 35 000 м. кв. выставочной площади

м. кв. выставочной площади 3 полных дня деловых мероприятий

полных дня деловых мероприятий 145 спикеров

спикеров 13 конференц-сессий

конференц-сессий новая современная площадка — Крокус Экспо

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