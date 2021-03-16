27-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА MITT 2021

MITT — это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.
Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на уникальных мероприятиях деловой программы.
Международная туристическая выставка MITT — крупнейшее и единственное b2b мероприятие, на которое съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и со всего мира. MITT входит в 5-ку крупнейших туристических выставок мира и по праву признана международным туристическим сообществом. В 2019 году выставка состоялась в 26-й раз.
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