30 сен 2021

XI Конференция "Модернизация производств для переработки нефти и газа", Нефтегазопереработка-2021

30 сентября 2021 года, по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental, состоится XI конференция "Модернизация производств для переработки нефти и газа» (НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА — 2021).

Вопросы модернизации нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических мощностей, проблемы взаимодействия с лицензиарами, практика импортозамещения, современные модели управления инвестиционными проектами, стандарты и требования безопасности. Ежегодная конференция «Нефтегазопереработка» помогает установить деловые контакты и взаимопонимание между заказчиками и подрядчиками.

Основные вопросы обсуждения:

  • Инвестиционные проекты в нефтегазопереработке и нефтегазохимии России и СНГ
  • Стратегия развития нефтегазопереработки
  • Стратегия развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года
  • Стратегия развития химических производств в России
  • Программа модернизации нефтегазоперерабатывающих производств
  • Реализация плана мероприятий в области инжиниринга и промышленного дизайна
  • Обратный акциз на сжиженные углеводородные газы (СУГ) и этан
  • Инновационные решения и возможности отечественных производителей
  • СПГ — средне и малотоннажный: технологии и оборудование
  • Завод будущего: автоматизация, цифровизация, энергоэффективность, экологическая безопасность
  • Нефтегазопереработка: обзор проектов, проектирование, лицензиары, технологии. Технологии глубокой переработки
  • Моненизация газа: газ в аммиак, карбамид, удобрения, метанол и производные
  • Комплексный инжиниринг объектов нефтегазохимии
  • Закупки для предприятий нефтегазопереработки
  • Нефтехимия и спецхимия

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