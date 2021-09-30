30 сентября 2021 года, по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental, состоится XI конференция "Модернизация производств для переработки нефти и газа» (НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА — 2021).
Вопросы модернизации нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических мощностей, проблемы взаимодействия с лицензиарами, практика импортозамещения, современные модели управления инвестиционными проектами, стандарты и требования безопасности. Ежегодная конференция «Нефтегазопереработка» помогает установить деловые контакты и взаимопонимание между заказчиками и подрядчиками.
Основные вопросы обсуждения:
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