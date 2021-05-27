X Конференция "Строительство в нефтегазовом комплексе", Нефтегазстрой-2021

27 мая 2021 года, по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental, состоится X конференция «Строительство в нефтегазовом комплексе» (НЕФТЕГАЗСТРОЙ — 2021).

На территории Российской Федерации реализуются самые разные нефтегазовые проекты: строительство нефте- и газопроводов, модернизация нефтегазопереработки, освоение шельфа, сооружение терминалов. Формирование цивилизованного рынка в нефтегазовом строительстве, практика выбора строительной организации, максимальное использование отечественных подрядных организаций — основные проблемы, рассматриваемые на конференции «Нефтегазстрой». Мероприятие позволяет подрядчикам пообщаться с широким спектром заказчиков и коллег, расширить кругозор, приобрести полезные деловые контакты.

В конференции принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения и капитального строительства основных компаний нефтегазового комплекса. Задача конференции в создании площадки для отработки единых, прозрачных и открытых механизмов отбора поставщиков нефтегазового комплекса. Покупатели представят свои предложения по проведению предварительной квалификации предприятий, организации тендеров, ведению реестров добросовестных поставщиков материально-технических ресурсов.

Основные вопросы обсуждения: