27 мая 2021 года, по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental, состоится X конференция «Строительство в нефтегазовом комплексе» (НЕФТЕГАЗСТРОЙ — 2021).
На территории Российской Федерации реализуются самые разные нефтегазовые проекты: строительство нефте- и газопроводов, модернизация нефтегазопереработки, освоение шельфа, сооружение терминалов. Формирование цивилизованного рынка в нефтегазовом строительстве, практика выбора строительной организации, максимальное использование отечественных подрядных организаций — основные проблемы, рассматриваемые на конференции «Нефтегазстрой». Мероприятие позволяет подрядчикам пообщаться с широким спектром заказчиков и коллег, расширить кругозор, приобрести полезные деловые контакты.
В конференции принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения и капитального строительства основных компаний нефтегазового комплекса. Задача конференции в создании площадки для отработки единых, прозрачных и открытых механизмов отбора поставщиков нефтегазового комплекса. Покупатели представят свои предложения по проведению предварительной квалификации предприятий, организации тендеров, ведению реестров добросовестных поставщиков материально-технических ресурсов.
Основные вопросы обсуждения:
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