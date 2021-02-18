Конференция Инвестэнерго-2021

18 февраля 2021 года, по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental, состоится III конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (ИНВЕСТЭНЕРГО — 2021).
Конференция собирает службы материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. В неформальной обстановке коллеги могут обменяться мнениями о поставщиках, обсудить практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры.
Основные вопросы обсуждения:
На конференции Инвестэнерго-2021 состоится подведение итогов ежегодного опроса и награждение лучших производителей в следующих номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, реакторы, трансформаторы, КИП и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.
Подробности — на сайте организатора.
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