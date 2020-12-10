Итоги конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан»

10 декабря состоится финал ежегодного республиканского конкурса для инновационных проектов Республики Татарстан. 170 заявителей из почти 2 000 участников получат премии или средства на развития проекта — призовой фонд составит 14,0 млн рублей.

Организаторами 16 конкурса являются Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Академия наук РТ и Министерство образования и науки РТ. В этом году к партнерам Конкурса присоединился IT-park.



Участники претендуют на премии и гранты в девяти номинациях. 10 декабря победителей наградят Президент РТ Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, официальные партнеры и руководители крупнейших промышленных предприятий, инвесторы и бизнес-ангелы.

«За шестнадцать лет конкурса мы рассмотрели более 23 000 заявок, поддержали более двух тысяч инновационных идей, — отметил директор ИВФ РТ Айнур Айдельдинов. — Сегодня мы видим, что конкурс получил достойный отклик по всей России, часть регионов подхватили идею и тиражирует условия, процессы организации и проведения конкурса на регионы. Мы будем продолжать осуществлять финансовую поддержку стартапов на ранних стадиях, с целью стимулирования появления на рынке большего количества высокотехнологичных проектов из Татарстана».

В рамках мероприятий состоится Демо-день инновационных разработок из Татарстана, успешных победителей программы инновационных проектов Идея-1000 от ИВФ РТ и победителей программы Акселерации 2020. Команды презентуют свои проекты готовые к масштабированию и выходу на международные рынки. В списки участников вошли более 100 представителей венчурных фондов России, акселераторов и корпораций в том числе ГК «ИнноСТейдж», Сколково, Baring Vostok, ФРИИ, ПАО КАМАЗ, ПАО Татнефть, ГК «Ядран-ойл», ПАО Ростелеком и др.

Имена победителей и их проекты будут объявлены на церемонии награждения победителей XVI конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для РТ», который состоится 10 декабря в ГТРК «Корстон» (г.Казань, ул. Н.Ершова, д.1А).