«Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань»

Со 2 по 4 декабря 2020 года на территории Выставочного центра «Казанская ярмарка» состоится Бизнес–форум «ПромНавигатор».
Бизнес — форум «ПромНавигатор» одна из главных площадок в Поволжье, где генерируются инициативы и конкретные предложения для развития основных отраслей промышленности, где обсуждаются актуальные темы формирования экономики нового типа, становления инновационной системы и эффективного взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с производственным сектором.
Ключевые мероприятия в рамках Форума:
Бизнес — форум «ПромНавигатор» объединяет основных игроков промышленности России для обсуждения актуальных вопросов и демонстрации инновационного промышленного оборудования и технологий по направлениям: машиностроение, металлообработка, автоматизация, инновации.
Именно на бизнес — форуме производители оборудования, материалов для машиностроительной, металлообрабатывающей и сварочной промышленности, специалисты из разных регионов России демонстрируют образцы проверенные временем, так и новую продукцию.
Региональные коллективные экспозиции — Тверская, Липецкая области, Красноярский край, Машиностроительный кластер Республики Татарстан, а также Министерство образования Республики Беларусь.
Организаторы: Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», Фонд Поддержки предпринимательства Республики Татарстан Машиностроительный кластер Республики Татарстан Мэрия города Казани, ОАО «Казанская ярмарка».
Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт,8, ВЦ «Казанская ярмарка».
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