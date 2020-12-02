«Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань»

Со 2 по 4 декабря 2020 года на территории Выставочного центра «Казанская ярмарка» состоится Бизнес–форум «ПромНавигатор».

Бизнес — форум «ПромНавигатор» одна из главных площадок в Поволжье, где генерируются инициативы и конкретные предложения для развития основных отраслей промышленности, где обсуждаются актуальные темы формирования экономики нового типа, становления инновационной системы и эффективного взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с производственным сектором.

Ключевые мероприятия в рамках Форума:

Конференция Машиностроителей Татарстана.

Организаторы: Фонд поддержки предпринимательства РТ, Машиностроительный кластер РТ, ОАО «Казанская ярмарка». В рамках конференции запланированы панельные дискуссии: цифровая трансформация в машиностроении во время пандемии; новые возможности продвижения продукции и снижения затрат на закупках; развитие потенциала МСП. Государственные меры поддержки и экспорт.

Специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань».

Организатор: ОАО «Казанская ярмарка». Участники выставки — отечественные и зарубежные производители и поставщики металлообрабатывающего оборудования и инструментов, средств измерения и автоматизации, производители оборудования для нефтехимического, химического и нефтегазового комплекса, разработчики инновационных проектов для промышленности и др.

Бизнес — встречи главных специалистов по закупкам ведущих предприятий машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей Республики Татарстан, организованные по принципу мэтчмейкинга (matchmaking). Бизнес-встречи это возможность встретиться на одной площадке в короткий срок с потенциальными партнёрами, провести переговоры, обменяться информацией̆ и наметить пути возможного сотрудничества.

Бизнес — форум «ПромНавигатор» объединяет основных игроков промышленности России для обсуждения актуальных вопросов и демонстрации инновационного промышленного оборудования и технологий по направлениям: машиностроение, металлообработка, автоматизация, инновации.

Именно на бизнес — форуме производители оборудования, материалов для машиностроительной, металлообрабатывающей и сварочной промышленности, специалисты из разных регионов России демонстрируют образцы проверенные временем, так и новую продукцию.

Региональные коллективные экспозиции — Тверская, Липецкая области, Красноярский край, Машиностроительный кластер Республики Татарстан, а также Министерство образования Республики Беларусь.

Организаторы: Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», Фонд Поддержки предпринимательства Республики Татарстан Машиностроительный кластер Республики Татарстан Мэрия города Казани, ОАО «Казанская ярмарка».

Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт,8, ВЦ «Казанская ярмарка».

