V Международная онлайн-конференция «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности»

23 октября состоится юбилейная V Международная конференция «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности», организованная СберУниверситетом совместно с Европейским фондом развития менеджмента (EFMD) при участии Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Ключевая международная конференция в области L&D на протяжении последних пяти лет является ведущей площадкой для дискуссий по глобальным проблемам и передовым практикам в области обучения и развития персонала.
Откроет конференцию и первую панельную дискуссию Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка. О вызовах новой нормальности пойдёт разговор с Президентом IBM Джимом Уайтхёрстом; вице-президентом по образованию Microsoft Энтони Сальсито; деканом Imperial College Business School Франциско Велозо; вице-президентом по исследованиям Gartner Яном-Мартином Лёвендалем и руководителем Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андреем Курпатовым.
Главная отраслевая конференция года будет посвящена возможностям трансформации образовательных технологий в современных условиях. Эксперты конференции обсудят, как продолжить и улучшить обучение в условиях новой нормальности, как развивать стойких лидеров и перепрофилировать специалистов в разгар кризиса, можно ли оптимизировать затраты, не потеряв в качестве обучения.
Мероприятие объединит руководителей крупнейших российских и зарубежных компаний, ректоров и представителей ведущих вузов, корпоративных университетов и бизнес-школ мира, экспертов в сфере образования, профессионалов EdTech-сообщества.
Среди экспертов конференции:
21‒22 октября — в преддверии конференции — состоится онлайн-воркшоп для разработчиков образовательных решений Instructional Design for e-Learning. Воркшоп проведёт международный эксперт по педагогическому дизайну Тим Слейд — признанный гуру в создании электронных образовательных продуктов.
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