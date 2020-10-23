V Международная онлайн-конференция «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности»

23 октября состоится юбилейная V Международная конференция «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности», организованная СберУниверситетом совместно с Европейским фондом развития менеджмента (EFMD) при участии Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Ключевая международная конференция в области L&D на протяжении последних пяти лет является ведущей площадкой для дискуссий по глобальным проблемам и передовым практикам в области обучения и развития персонала.

Откроет конференцию и первую панельную дискуссию Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка. О вызовах новой нормальности пойдёт разговор с Президентом IBM Джимом Уайтхёрстом; вице-президентом по образованию Microsoft Энтони Сальсито; деканом Imperial College Business School Франциско Велозо; вице-президентом по исследованиям Gartner Яном-Мартином Лёвендалем и руководителем Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андреем Курпатовым.

Главная отраслевая конференция года будет посвящена возможностям трансформации образовательных технологий в современных условиях. Эксперты конференции обсудят, как продолжить и улучшить обучение в условиях новой нормальности, как развивать стойких лидеров и перепрофилировать специалистов в разгар кризиса, можно ли оптимизировать затраты, не потеряв в качестве обучения.

Мероприятие объединит руководителей крупнейших российских и зарубежных компаний, ректоров и представителей ведущих вузов, корпоративных университетов и бизнес-школ мира, экспертов в сфере образования, профессионалов EdTech-сообщества.

Среди экспертов конференции:

Игорь Баранов, и. о. ректора, проректор по обучению и исследованиям СберУниверситета;

Марина Ракова, вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка;

Наталья Журавлёва, управляющий директор, начальник Управления развития и карьеры Сбербанка;

Гильермо Миранда, вице-президент и руководитель по корпоративной социальной ответственности IBM (США);

Игнасио Гафо, заместитель декана, IE Business School (Испания);

Владислав Шершульский, директор по перспективным технологиям, «Майкрософт Россия»;

Роберт Галиерс, заместитель директора, Европейский фонд развития менеджмента (EFMD);

Наталья Царевская-Дьякина, генеральный директор, ED2 Accelerator;

Тахир Базаров, доктор психологических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова;

Ник ван Дам, директор Центра корпоративных образовательных инноваций, IE University (Испания);

Александр Ларьяновский, управляющий партнёр, директор по бизнес-развитию, Skyeng;

Александр Аникеев, министр образования и науки Калужской области;

Андрей Волков, директор Института общественных стратегий, Московская школа управления СКОЛКОВО;

Мартин Мёрли, заместитель директора по корпоративным сервисам, Европейский фонд развития менеджмента (EFMD).

21‒22 октября — в преддверии конференции — состоится онлайн-воркшоп для разработчиков образовательных решений Instructional Design for e-Learning. Воркшоп проведёт международный эксперт по педагогическому дизайну Тим Слейд — признанный гуру в создании электронных образовательных продуктов.



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