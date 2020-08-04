04 авг 2020

Онлайн-форум избирателей «Мой голос»

Центризбирком Татарстана 4 августа в 15:00 откроет вторую сессию онлайн-форума избирателей «Мой Голос». «Наблюдение в единый день голосования 13 сентября 2020 года» — такова заявленная тема обсуждения.

Многодневное голосование: как будет обеспечена прозрачность выборных процессов и наблюдение в условиях новой реальности? Какие нововведения ожидают татарстанцев в единый день голосования 13 сентября? Какие меры будут приняты для обеспечения безопасности здоровья участников голосования? Эти и другие вопросы обсудят эксперты на второй сессии онлайн-форума.

Во второй сессии онлайн-форума избирателей «Мой голос» принимают участие:

  • Майя Гришина, секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
  • Андрей Кондратьев, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан
  • Зиля Валеева, председатель Общественной палаты Республики Татарстан
  • Айрат Фаррахов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
  • Александр Малькевич, член Общественной палаты Российской Федерации.

А также члены Общественной палаты Российской Федерации и Республики Татарстан, депутаты представительных органов различного уровня, активисты общественных организаций, участвующих в процессе общественного наблюдения, члены Экспертного совета при Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, представители региональных отделений общероссийских политических партий, избиратели.

Форум пройдет в интерактивном формате Zoom, будет транслироваться в прямом эфире на сайте «МойГолос.Онлайн», на канале Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в социальной сети YouTube. У зрителей форума будет возможность задать экспертам свой вопрос в прямом эфире.

Участвовать в форуме можно с любой удобной площадки:

Начало республиканского онлайн-форума избирателей «Мой голос» — в 15:00 4 августа.

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