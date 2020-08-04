Онлайн-форум избирателей «Мой голос»

Центризбирком Татарстана 4 августа в 15:00 откроет вторую сессию онлайн-форума избирателей «Мой Голос». «Наблюдение в единый день голосования 13 сентября 2020 года» — такова заявленная тема обсуждения.

Многодневное голосование: как будет обеспечена прозрачность выборных процессов и наблюдение в условиях новой реальности? Какие нововведения ожидают татарстанцев в единый день голосования 13 сентября? Какие меры будут приняты для обеспечения безопасности здоровья участников голосования? Эти и другие вопросы обсудят эксперты на второй сессии онлайн-форума.

Во второй сессии онлайн-форума избирателей «Мой голос» принимают участие:

Майя Гришина, секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Андрей Кондратьев, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан

Зиля Валеева, председатель Общественной палаты Республики Татарстан

Айрат Фаррахов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Александр Малькевич, член Общественной палаты Российской Федерации.

А также члены Общественной палаты Российской Федерации и Республики Татарстан, депутаты представительных органов различного уровня, активисты общественных организаций, участвующих в процессе общественного наблюдения, члены Экспертного совета при Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, представители региональных отделений общероссийских политических партий, избиратели.

Форум пройдет в интерактивном формате Zoom, будет транслироваться в прямом эфире на сайте «МойГолос.Онлайн», на канале Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в социальной сети YouTube. У зрителей форума будет возможность задать экспертам свой вопрос в прямом эфире.

Участвовать в форуме можно с любой удобной площадки:

на официальном сайте проекта «Мой голос» https://мойголос.онлайн/

в социальной сети YouTube по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=JApKdJ-f3qU&feature=youtu.be

Начало республиканского онлайн-форума избирателей «Мой голос» — в 15:00 4 августа.