Форум "Весенняя неделя предпринимательства РТ - 2015"

С 14 по 29 мая 2015 года в Торгово-промышленной палате Республики Татарстан состоится масштабное событие - «Весенняя неделя предпринимательства РТ - 2015», приуроченное ко Дню российского предпринимательства. Это мероприятие – ежегодная постоянно действующая экспертная площадка по организации эффективного предпринимательства в республике. На протяжении двух недель представители малого и среднего бизнеса, стартап-команды, начинающие предприниматели, молодые и активные люди, планирующие попробовать себя в открытии собственного дела смогут пообщаться с лидерами бизнес-сообщества Республики Татарстан, представителями органов власти, ознакомиться с полным перечнем услуг, которые Торгово-промышленная палата РТ готова предложить бизнесу. «Только объединив совместные усилия мы сможем достичь общей цели - популяризации предпринимательской деятельности, способствующей стабильности в экономике и социальной сфере, обеспечивающей рост промышленных предприятий», - отметил Председатель Правления ТПП РТ Шамиль Агеев.

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