Международный форум технологического развития ТЕХНОПРОМ-2015

Международный форум технологического развития «ТЕХНОПРОМ» занимает позицию общенациональной дискуссионной и коммуникационной площадки, на которой заинтересованные стороны принимают участие в формировании концептуального видения и выработке конкретных предложений и решений по достижению технологического лидерства российской экономики.

Основная цель повестки – поиск источников, обеспечивающих энергию технологического прорыва.

Учитывая, что в современных условиях достижению технологического лидерства российской экономики будет препятствовать введение экономических санкций в отношении России, развитие и внедрение высоких технологий должно быть, в значительной степени, ориентировано на внутренний рынок и рынок государств-партнеров.

Предстоит осуществить беспрецедентную по масштабам политику импортозамещения (особенно, в сфере промышленного производства). Необходимо возродить целые отрасли промышленности, чтобы на территории России размещалось производство полного цикла. С одной стороны, для этого требуется обеспечить трансфер передовых технологий, в том числе путем использования механизма офсетных сделок. С другой стороны, следует создать условия для развития отечественной (научной) технологической базы перевооружения производства.

Современные предприятия («цифровые заводы») создаются в местах с высоким образовательным и научным потенциалом. В этой связи целесообразно обеспечить глубокую интеграцию новых производств с научными, исследовательскими и образовательными организациями.

Темы главных дискуссионных панелей форума:

1. « Вытягивающие» технологические проекты: «интеллектуальные технологии», «геном человека», «умные города», «персонализированная медицина», «биотехнологии», «глубокая переработка природных ресурсов», и др. (описание проектов, решающих задачи социально-экономического развития).

Формат: «ученые – предприниматели – институты развития – представители власти»

2. Новые технологии и импортозамещение – в ВПК, ЖКХ, энергетике, в машиностроении, в транспорте (активное развитие спроса на замещение технологий).

Формат: «инвесторы – ученые – промышленники»

3. Дорожные карты – биотехнологии, фотоника, композитные материалы, инжинириг и дизайн, ИТ.

Формат: «российские – зарубежные технологические предприниматели»

4. Полюса технологического рывка – территориальные инновационные кластеры, институты развития, индустриальные и технологические парки, особые экономические зоны, национальные исследовательские университеты и институты («лучшие практики»).

Формат: «презентации лучших практик развития полюсов»

5. Научные и технологические установки национального уровня – Mega-science, лучевые ускорители, коллайдеры. аэродинамические трубы, лазерные, плазменные и электрофизические стенды, радары и радиотелескопы, комплексы медицинской и малотоннажной химии, системы тонкого органического и неорганического синтеза, виварии, станции зондирования, суперкомпьютерные центры («центры экспериментальных знаний»).

Формат: «презентации лучших результатов и направлений развития установок».

Особое место в программе займет дискуссионная панель «Космические технологии», включающая Саммит «Космическая медицина и биотехнологии», посвященный проблемам и перспективам развития клеточных технологий, базовых технологий получения перспективных биопродуктов в условиях микрогравитации и их использования, организации биорегенеративных процессов и уникальных систем жизнеобеспечения для имитации массообменных процессов применительно к будущим космическим станциям длительного базирования. А также - саммит «ГЛОНАСС», посвященного развитию и эксплуатации программных и технологических решений на основе спутниковой системы ГЛОНАСС в различных отраслях экономики и в части безопасности населения. Планируется также обсудить темы использования технологий ГЛОНАСС в науке (орнитология, распределение биологических видов, охрана фауны, дистанционное управление БЛА, роботами и др.).

В рамках форума пройдет Конференция «Программа реиндустриализации Новосибирской области».

Традиционно планируется проведение экспертно-аналитического симпозиума «Динамика индустриального развития региона, страны, мира: проблемы и вызовы», темы обсуждения на котором будут связаны с общим трендом мирового развития на «возвращение» индустриализации на основе новой технологии, анализом необходимых условий для реализации стратегии промышленного развития, как страны, так и регионов.

В программе IX Сибирской венчурной ярмарки планируется совместная панель «Умные инвестиции»

Также пройдет ряд мероприятий-спутников, интегрированных в программу форума.

Узнать подробнее о Форума можно на официальном сайте мероприятия.