17 июн 2020

ВолгаСтройЭкспо 2020

КРУПНЕЙШАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ПОВОЛЖЬЯ В 2020 ГОДУ СОСТОИТСЯ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

ВолгаСтройЭкспо — выставка строительных материалов, технологий и оборудования.

Тематики выставки:

  • #строительные и отделочные материалы и оборудование
  • #домостроение (деревянное, каркасно-панельное, модульное)
  • #благоустройство придомовых территорий
  • #инженерные сети (водо-, тепло-, газо-, снабжение, вентиляция, кондиционирование) и коммуникации
  • #электроснабжение, электрооборудование, изоляционные материалы
  • #оборудование для строительства, инструмент
  • #проектирование, архитектура, дизайн помещений

Официальная поддержка:

  • Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан,
  • Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан»
  • Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
  • Исполнительный Комитет муниципального образования г.Казани
  • Союз строителей Республики Татарстан
  • Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан
  • Холдинг «СОЗДАТЕЛЬ» (г.Москва)

Деловая программа и регистрация доступна на сайте.

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