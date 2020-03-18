18 мар 2020

Спецпроект «Вопрос банкиру»

Спецпроект «Вопрос банкиру»

Интернет-газета «Реальное время» запускает новый спецпроект «Вопрос банкиру». В течение недели вы можете задать свой вопрос специалистам Банка «Аверс» на тему: «Банковские карты».

Тезисы к обсуждению:

  • Как выбрать банковскую карту
  • Преимущества платежных систем
  • Используем ли мы возможности банковских карт в полной мере
  • Безопасное использования банковских карт

Все ответы будут опубликованы на сайте realnoevremya.ru

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