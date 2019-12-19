Шоу CRYSTAL: Мир фантазий Cirque du Soleil на льду

Cirque du Soleil начал российский тур CRYSTAL — шоу, в котором компания впервые в своей истории перенесла мир своих фантазий на лед. Европейская премьера шоу CRYSTAL состоялась 22 ноября 2019 года в Москве. Жители и гости Казани познакомятся с CRYSTAL с 19 по 22 декабря. Выступления пройдут в ЛДС «Татнефть-Арена». Все категории билетов в продаже на сайте www.cds.ru.
В шоу CRYSTAL Cirque du Soleil исследовал возможности льда и привнес высочайшие стандарты исполнения акробатических номеров на неведомую доселе территорию. В постановке синхронное фигурное катание, фристайл и экстремальное фигурное катание на коньках идут рука об руку с цирковыми дисциплинами — воздушными ремнями, трапецией и партерной акробатикой. CRYSTAL буквально изобретает жанр ледовых шоу заново так же, как и Cirque du Soleil изобрел заново искусство цирковое.
Кристал, главная героиня шоу, пускается в отчаянное путешествие, которое изменит многое и поможет ей понять себя. Вместе с Кристал зрители ускользнут в мир, где героев манят приключения, а мечта становится не бегством от реальности, а возможностью приблизиться к ней.
В постановке работает международная труппа фигуристов, экстремальных конькобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из 11 стран.
В команде создателей — режиссеры шоу Шена Кэролл (номинант премии Drama Desk, хореограф специального выступления Cirque du Soleil на церемонии вручения кинопремий Оскар 2012 г.) и Себастьян Солдевилья (режиссер первой части церемонии открытия Олимпийских Игр в Сочи); старшим хореографом, поставившим номера с участием фигуристов, стал четырехкратный чемпион Канады и мира в мужском одиночном катании Курт Браунинг; хореографом-постановщиком — Бенджамин Агосто, пятикратный чемпион США в танцах на льду и серебряный призер Олимпийских игр 2006 г., и мн. др.
Во время российского тура шоу CRYSTAL выступит в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани и Екатеринбурге.
График гастролей:
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Москва
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22 ноября — 8 декабря 2019 г.
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ДС «Лужники»
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Санкт-Петербург
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11 — 15 декабря 2019 г.
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Ледовый дворец
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Казань
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19 — 22 декабря 2019 г.
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Татнефть-Арена
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Уфа
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25 — 29 декабря 2019 г.
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Уфа-Арена
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Екатеринбург
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1 — 5 января 2020 г.
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Екатеринбург-ЭКСПО
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