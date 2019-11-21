Выставка «Рейтинговые частные школы за рубежом» в Казани

21 ноября в Казани пройдет выставка зарубежных частных школ и языковых курсов. В мероприятии примут участие представители топовых учебных заведений Великобритании, США и Канады.

21 ноября в Казани состоится выставка рейтинговых зарубежных школ-пансионов. В мероприятии примут участие ведущие учебные заведения Великобритании, США и Канады.

Кому будет интересна выставка

Родителям детей от 7 лет, которые планируют поступать в одну из топовых школ и нуждаются в подготовке, чтобы повысить шансы на поступление.

Родителям детей от 11 лет, которые подбирают зарубежную школу для зачисления в 2020–2023 году на программы GCSE, A-Level, IB и US High School Diploma.

Вам стоит прийти, чтобы:

лично побеседовать с представителями конкретных школ;

составить шорт-лист учебных заведений, которые отвечают вашим целям и критериям;

получить консультацию специалистов по подготовке и зачислению и наметить дальнейшие шаги;

подобрать краткосрочные языковые курсы за границей.





Выставка состоится 21 ноября, время проведения: 15:00–20:00. Место проведения: отель «Мираж» Московская ул., 5

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Пожалуйста, заполните форму по ссылке.

Организатор:

IQ Consultancy — официальный представитель более 200 зарубежных частных школ и языковых центров. Специалисты компании помогают выбрать страну и программу, подготовиться к поступлению и учебе за рубежом, оформить документы и адаптироваться к жизни за границей.