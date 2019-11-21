Выставка «Рейтинговые частные школы за рубежом» в Казани

21 ноября в Казани пройдет выставка зарубежных частных школ и языковых курсов. В мероприятии примут участие представители топовых учебных заведений Великобритании, США и Канады.
21 ноября в Казани состоится выставка рейтинговых зарубежных школ-пансионов. В мероприятии примут участие ведущие учебные заведения Великобритании, США и Канады.
Кому будет интересна выставка
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Выставка состоится 21 ноября, время проведения: 15:00–20:00. Место проведения: отель «Мираж» Московская ул., 5
Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.
Пожалуйста, заполните форму по ссылке.
Организатор:
IQ Consultancy — официальный представитель более 200 зарубежных частных школ и языковых центров. Специалисты компании помогают выбрать страну и программу, подготовиться к поступлению и учебе за рубежом, оформить документы и адаптироваться к жизни за границей.
Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.
Пожалуйста, заполните форму по ссылке.
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