Ночная конференция IT Nights в Иннополисе

С 1 по 3 августа в Иннополисе состоится IT Nights — первая ночная конференция для разработчиков, дизайнеров, датасайнтистов, проджектменеджеров и продуктологов.

Особенность мероприятия — в необычном формате. Ночью пройдут выступления спикеров в виде традиционных лекций, интерактивных докладов или чат-обсуждений. А днём запланирован сон и развлекательная программа в стиле летнего лагеря для взрослых — спортивные игры, экскурсии на самокате по городу, знакомство с местными жителями, и многое другое.

Среди спикеров менеджеры ведущих компаний: Барух Садогурский (JFrog), Олег Бартунов (Postgres Professional), Владимир Плизга (ЦФТ), Олег Докука (Netifi), Паша Финкельштейн (Lamoda), Вадим Макаров (Российский квантовый центр) и др.

Организаторы готовят много активностей для участников конференции на любой вкус: нетворкинг-вечеринка, кино на свежем воздухе, живая музыка, школа современного вождения, фризлайт, гонки на робошарах, кофейный фестиваль, квиз, стендап комиков Stand Club #1 и пр.