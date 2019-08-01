Ночная конференция IT Nights в Иннополисе

С 1 по 3 августа в Иннополисе состоится IT Nights — первая ночная конференция для разработчиков, дизайнеров, датасайнтистов, проджектменеджеров и продуктологов.
Особенность мероприятия — в необычном формате. Ночью пройдут выступления спикеров в виде традиционных лекций, интерактивных докладов или чат-обсуждений. А днём запланирован сон и развлекательная программа в стиле летнего лагеря для взрослых — спортивные игры, экскурсии на самокате по городу, знакомство с местными жителями, и многое другое.
Среди спикеров менеджеры ведущих компаний: Барух Садогурский (JFrog), Олег Бартунов (Postgres Professional), Владимир Плизга (ЦФТ), Олег Докука (Netifi), Паша Финкельштейн (Lamoda), Вадим Макаров (Российский квантовый центр) и др.
Организаторы готовят много активностей для участников конференции на любой вкус: нетворкинг-вечеринка, кино на свежем воздухе, живая музыка, школа современного вождения, фризлайт, гонки на робошарах, кофейный фестиваль, квиз, стендап комиков Stand Club #1 и пр.
Открыта регистрация на сайте мероприятия https://it-nights.ru
Регистрация на сайте мероприятия it-nights.ru
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