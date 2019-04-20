Kazan Fashion Skills-2019

С 20 по 22 апреля молодые дизайнеры одежды сразятся за место в дизайнерском бюро и 100 000 рублей.

Торговая марка SERGINNETTI организует первый Чемпионат по методике WorldSkills для молодых дизайнеров одежды со всей России Kazan Fashion Skills-2019.

Молодые fashion-дизайнеры в возрасте от 18 до 35 лет смогут проявить свой талант и показать, на что они способны в Чемпионате, который проверит все навыки, необходимые современному дизайнеру бренда модной одежды. Участников будут оценивать по умению создавать эскизы капсул на заданную тему, изготавливать ready-to-wear изделия и выполнять базовые задачи по конструированию и изготовлению вещей. В качестве жюри выступят международные и сертифицированные эксперты WorldSkills, руководитель дизайнерского бюро SERGINNETTI, сотрудники конструкторского бюро компании и гости из мира моды.

По итогам заявочного этапа будут отобраны 16 полуфиналистов, которые поборются за выход в Финал и возможность выиграть главный приз – оплачиваемую стажировку в компании SERGINNETTI и 100 000 рублей. Завершится Чемпионат 22 апреля большим гала-вечером с участием известных представителей мира моды и дизайна.

Чемпионат проводится с целью развития кадрового обеспечения индустрии моды, формирования экспертных сообществ, а также повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования.

Организаторами Чемпионата выступают торговая марка SERGINNETTI, АНО «Центр развития профессиональных компетенций», являющаяся региональным координационным центром Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике Татарстан, а также Казанский колледж технологии и дизайна.

«Соревнования подобного рода станут первыми в линейке чемпионатов WorldSkills Russia для отрасли легкой промышленности. Мы благодарим компанию SERGINNETTI, которая обратилась к нам с инициативой проведения Чемпионата и стала его соорганизатором. Поскольку в этом году Чемпионат является в определенной мере корпоративным, соревнования пройдут только по одной компетенции. Финалистам Чемпионата предстоит попробовать свои силы в компетенции «Технологии моды» и получить оценку своим навыкам по международным стандартам WorldSkills», ‒ рассказал Тимур Бахтиаров, заместитель генерального директора АНО «Центр развития профессиональных компетенций».