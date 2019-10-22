13-я международная выставка-форум «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия», Самара

С 24 по 26 октября ВК «Экспо-Волга» (Самара) принимает традиционную, 13 по счету выставку «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия».
О выставке:
Нефтехимический комплекс Самарской области является одним из самых мощных и развитых отраслей ПФО и включает в себя нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, химические предприятия и производства пластмассовой промышленности.
Начиная с 2006 года, выставка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» завоевала и успешно сохраняет статус авторитетной площадки нефтяной отрасли в Самарской области, содействует развитию профильной промышленности, укрепляет бизнес-связи региона, позволяет лидерам отечественной и мировой промышленности обмениваться научно-техническим опытом и устанавливать новые деловые контакты.
Цифры и факты:
Специализированные темы выставки
В мероприятии традиционно принимают участие лидеры нефтехимической отрасли, участвуют более 80 экспонентов, среди которых НК «Роснефть» — Самаранефтегаз, Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, «Лукойл» — «РИТЭК-Самара-Нафта», «Транснефть — Приволга».
Гости и посетители выставки – это профессионалы своего дела, первые лица компаний, генеральные и коммерческие директора, специалисты по науке и инновационной деятельности, по развитию производства, а также инженеры и проектировщики.
ВК «Экспо-Волга» в рамках выставки «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» рада приветствовать всех, кто инвестирует в будущее, формирует и расширяет рынок, использует новые технологии, видит перспективы развития бизнеса на благо города, области и страны.
Подробности на сайте выставки
Место проведения: ВК «Экспо-Волга», г. Самара, ул. Мичурина 23А
Даты проведения: 22-24 октября с 10:00 до 19:00
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