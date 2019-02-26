26 февр. 2019

Бизнес-бранч на тему: «PR искусства: как популяризировать культуру»

Бизнес-бранч на тему: «PR искусства: как популяризировать культуру»

26 февраля состоится бизнес-бранч на тему «PR искусства: как популяризировать культуру», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Основные тезисы к обсуждению:

  • Что важнее в искусстве сегодня: продвижение или талант
  • Кто определяет современный контент: зритель диктует спрос или режиссеры его формируют?
  • Всегда ли контент определяет популярность проекта у зрителя?
  • Как сделать популярным то, что не отвечает базовым потребностям?
  • Возможно ли привлечь внимание к искусству, не делая из него шоу?

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