Татарстанский Международный форум по энергоресурсоэффективности «ТЭФ – 2019»

С 19 по 21 марта 2019 года в Казани в рамках крупнейшего проекта по энергетике, энергоэффективности и ресурсосбережению в Приволжском Федеральном округе «ТЭФ — 2019» будут организованы 2 ключевых мероприятия:

20-я Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение»

19-й Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность. Энергосбережение».

Посетители выставки — целевая аудитория специалистов энергетической и нефте-газохимической отраслей, представителей промышленных предприятий (в 2018 году выставку посетили 8824 человек, из них 47,8% специалисты отрасли, 20,3% — главные энергетики, главные инженеры, руководители подразделений, 4,9% — руководители).

Ежегодно в энергетической выставке принимают участие производители и поставщики, демонстрирующие современную и надежную продукцию, применяемую в энергетической и нефтехимической отрасли – основные игроки рынка. Выставка дает возможность найти надежных деловых партнеров — поставщиков оборудования, материалов и технических решений для промышленных предприятий. Кроме того, это возможность узнать о новинках отрасли, оценить ситуацию на рынке обменяться опытом и идеями, а также повысить профессиональную квалификацию благодаря посещению мероприятий деловой программы выставки.

Подробности на сайте форума ТЭФ-2019