Международная конференция «Код информационной безопасности» в Уфе

7 февраля в отеле «Башкирия» в четвертый раз пройдет конференция «Код информационной безопасности». Ключевой темой мероприятия станет защита от целенаправленных кибератак. Вокруг этого вопроса будет строиться вводная дискуссия, в которой примут участие региональные и федеральные эксперты в сфере ИБ.

Новинкой конференции станет секция «Диалог с регулятором», в ходе которой участники смогут напрямую задать вопросы представителям ФСТЭК Республики Башкортостан.

Еще одним нововведением Кода ИБ станет формат докладов. Все выступления спикеров будут подчинены логике ответа на вопрос «Как?», то есть каждый доклад будет содержать конкретные технологии решения актуальных проблем информационной безопасности.

В рамках секций «Технологии» и «Люди» с докладами выступят Максим Степченков (IT-Task, г. Москва), представители компании разработчика антивирусного ПО Dr.Web, а также Дмитрий Абалмасов (StaffCop, г. Новосибирск) и др.

Конференция «Код информационной безопасности» в 2019 году пройдет в 6 странах и 25 городах. Это международный проект с 14-летней историей.