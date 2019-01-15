10 Гайдаровский форум «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды»

С 15 по 17 января 2019 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНГХИС) пройдет юбилейный 10 Гайдаровский форум.

Тематика форума: «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды»

О форуме

Форум ежегодно объединяет теоретиков и практиков, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты, тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств.

Мероприятия ГФ-2018

Дискуссии Форума традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности. Особое значение придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире.

Привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному обсуждению вопросов социально-экономической политики

Отражение основных трендов и ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики

Выработка стратегических предложений и рекомендаций по развитию национальной экономики

Поддержание непрерывного экспертного диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам

Закрепление за Россией прочного места на интеллектуальной экономической карте мира и статуса важного центра глобальных экономических дискуссий самого высокого уровня

Ключевые темы:

Инвестиции:

Частные инвестиции в образование: мотивы, приоритеты, проблемы

Рейтинг инновационных регионов России

Финансы:

Цифровизация финансовых услуг: новый виток в развитии FinTech

Криптовалюты

Финансовое участие регионов в достижении национальных целей развития

Государственная задача: создание условий для повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации

Социальная сфера:

Социальная триада: демография – занятость – доходы

85 проекций национального проекта «Здравоохранение»

Образование и экономический рост: стратегия на перспективу

Регионы России на демографической карте мира

Международная политика:

Национальные цели развития и глобальные тренды

Спорт в системе современных международных отношений: сближение или давление?

Санкционные и торговые войны. Новая реальность

Социальное предпринимательство – новый социальный лифт для молодежи?

Россия – Франция. Новые технологии образования

Международное образовательное сотрудничество в условиях экономических и политических ограничений

Глобальные тренды агропромышленной сферы: вызовы и возможности для России

и т.д.

Место проведения: г. Москва, проспект Вернадского, 82

Подробности о форуме по ссылке