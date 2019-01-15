15
янв. 2019
10 Гайдаровский форум «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды»
С 15 по 17 января 2019 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНГХИС) пройдет юбилейный 10 Гайдаровский форум.
Тематика форума: «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды»
О форуме
Форум ежегодно объединяет теоретиков и практиков, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты, тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств.
Мероприятия ГФ-2018
- Дискуссии Форума традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности. Особое значение придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире.
- Привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному обсуждению вопросов социально-экономической политики
- Отражение основных трендов и ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики
- Выработка стратегических предложений и рекомендаций по развитию национальной экономики
- Поддержание непрерывного экспертного диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам
- Закрепление за Россией прочного места на интеллектуальной экономической карте мира и статуса важного центра глобальных экономических дискуссий самого высокого уровня
Ключевые темы:
Инвестиции:
- Частные инвестиции в образование: мотивы, приоритеты, проблемы
- Рейтинг инновационных регионов России
Финансы:
- Цифровизация финансовых услуг: новый виток в развитии FinTech
- Криптовалюты
- Финансовое участие регионов в достижении национальных целей развития
- Государственная задача: создание условий для повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации
Социальная сфера:
- Социальная триада: демография – занятость – доходы
- 85 проекций национального проекта «Здравоохранение»
- Образование и экономический рост: стратегия на перспективу
- Регионы России на демографической карте мира
Международная политика:
- Национальные цели развития и глобальные тренды
- Спорт в системе современных международных отношений: сближение или давление?
- Санкционные и торговые войны. Новая реальность
- Социальное предпринимательство – новый социальный лифт для молодежи?
- Россия – Франция. Новые технологии образования
- Международное образовательное сотрудничество в условиях экономических и политических ограничений
- Глобальные тренды агропромышленной сферы: вызовы и возможности для России
и т.д.
Место проведения: г. Москва, проспект Вернадского, 82
Подробности о форуме по ссылке