15 янв. 2019

10 Гайдаровский форум «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды»

10 Гайдаровский форум «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды»

С 15 по 17 января 2019 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНГХИС) пройдет юбилейный 10 Гайдаровский форум.

Тематика форума: «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды»

О форуме

Форум ежегодно объединяет теоретиков и практиков, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты, тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств.

Мероприятия ГФ-2018

  • Дискуссии Форума традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности. Особое значение придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире.
  • Привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному обсуждению вопросов социально-экономической политики
  • Отражение основных трендов и ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики
  • Выработка стратегических предложений и рекомендаций по развитию национальной экономики
  • Поддержание непрерывного экспертного диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам
  • Закрепление за Россией прочного места на интеллектуальной экономической карте мира и статуса важного центра глобальных экономических дискуссий самого высокого уровня

Ключевые темы:

Инвестиции:

  • Частные инвестиции в образование: мотивы, приоритеты, проблемы
  • Рейтинг инновационных регионов России

Финансы:

  • Цифровизация финансовых услуг: новый виток в развитии FinTech
  • Криптовалюты
  • Финансовое участие регионов в достижении национальных целей развития
  • Государственная задача: создание условий для повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации

Социальная сфера:

  • Социальная триада: демография – занятость – доходы
  • 85 проекций национального проекта «Здравоохранение»
  • Образование и экономический рост: стратегия на перспективу
  • Регионы России на демографической карте мира

Международная политика:

  • Национальные цели развития и глобальные тренды
  • Спорт в системе современных международных отношений: сближение или давление?
  • Санкционные и торговые войны. Новая реальность
  • Социальное предпринимательство – новый социальный лифт для молодежи?
  • Россия – Франция. Новые технологии образования
  • Международное образовательное сотрудничество в условиях экономических и политических ограничений
  • Глобальные тренды агропромышленной сферы: вызовы и возможности для России

и т.д.

Место проведения: г. Москва, проспект Вернадского, 82
Подробности о форуме по ссылке

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