Международный форум «Будущее сферы труда», Уфа

С 3 по 5 февраля 2019 года в Уфе пройдет Международный форум по тематике достойного труда. Мероприятие приурочено к 100-летию Международной организации труда и 100-летию образования Республики Башкортостан.
Форум организуют правительство Республики Башкортостан, Министерство труда и социальной защиты РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Федерация независимых профсоюзов России, Академия труда и социальных отношений, Московское бюро Международной организации труда. Планируется обсудить инициативу МОТ «Будущее сферы труда», приоритеты политики Российской Федерации в сфере социально-трудовых отношений, роль службы занятости в новых реалиях, влияние мировых тенденций на российский рынок труда.
Площадка проведения: Конгресс-холл
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