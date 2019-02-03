Международный форум «Будущее сферы труда», Уфа

С 3 по 5 февраля 2019 года в Уфе пройдет Международный форум по тематике достойного труда. Мероприятие приурочено к 100-летию Международной организации труда и 100-летию образования Республики Башкортостан.

Форум организуют правительство Республики Башкортостан, Министерство труда и социальной защиты РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Федерация независимых профсоюзов России, Академия труда и социальных отношений, Московское бюро Международной организации труда. Планируется обсудить инициативу МОТ «Будущее сферы труда», приоритеты политики Российской Федерации в сфере социально-трудовых отношений, роль службы занятости в новых реалиях, влияние мировых тенденций на российский рынок труда.

Площадка проведения: Конгресс-холл