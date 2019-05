«Мы 25-е — это наша недоработка»: в IT-парке открылась площадка для взаимодействия бизнеса и власти

25-я «Точка кипения» от Агентства стратегических инициатив, по мнению организаторов, станет новым инструментом поиска ответов на вызовы цифровой эпохи

Открытие пространства коллективной работы «Точка кипения — Казань» прошло в казанском IT-парке. Всех желающих разместить не удалось: в зале на третьем этаже почти треть зрителей была вынуждена стоять, в том числе программные директоры проекта и некоторые журналисты. И это несмотря на то что задолго до начала мероприятия стоявшие у входа организаторы разворачивали посетителей с просьбой смотреть трансляцию с экранов на первом этаже. Подробности с открытия площадки, а также вопросы технологического отставания и умелого копирования компетенций более развитых стран, которые спикеры обсудили на пленарном заседании после, — в материале «Реального времени».

Несырьевой экспортный потенциал

Организатор «Точек» — Агентство стратегических инициатив. Первая «Точка» открылась осенью 2013 года в Москве. «Точка — не только про IT, она про все направления, которые есть в Казани и других регионах», — говорил министр связи РТ Роман Шайхутдинов на презентации президенту Рустаму Минниханову.

Как поясняют организаторы, казанская «Точка кипения» объединит предпринимателей, студентов, ученых, активную молодежь для создания и продвижения инновационных проектов Татарстана. Основные направления деятельности проекта — цифровая трансформация, его задача — развитие несырьевого экспортного потенциала региона.

«Проект сделали за 3,5 недели от начала до конца — это беспрецедентно короткие сроки, — заявил директор IT-парка Антон Грачев. — Чем будет заниматься «Точка кипения», какая повестка у нее: три ключевых направления — устойчивое развитие, цифровая трансформация и международная кооперация».

«Агентство стратегических инициатив каждый раз показывает, в какую сторону надо двигаться. Другое дело, мы 25-е — я думаю, это наша недоработка, — пошутил президент в приветственном слове. — Но иногда, находясь сзади, ты можешь оказаться впереди всех, потому что мы изучили опыт наших коллег, они этот путь проходили, и платформа, где реализован этот проект в Татарстане, покрывает два города».

По словам Рустама Минниханова, на площадке создадут все условия — здесь будет образовательный центр, центр встреч для бизнеса, а в перспективе движение перейдет на республиканские вузы: «Вот Дмитрий Николаевич [Песков] сказал, что уже 12 штук [университетских площадок] вчера открыли. Я думаю — здесь наши руководители, они слышат меня — потому что такие структуры у нас должны быть везде», — обратился он к министрам Ираде Аюповой и Роману Шайхутдинову.

Отсутствующий суверенитет

«Для нас Татарстан — источник лучших практик, и нет другого города, в котором встречаются такие феномены как сегодня, когда прилетаешь в Казань и не знаешь, как разорваться: у тебя WorldSkills идет, в Иннополисе идет ЦИПР по дорожной карте сквозной экономики, в самой Казани открывается «Точка кипения» — это показывает высокий класс тех сообществ, того, что здесь происходит», — начал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Песков напомнил: мир меняется очень быстро. «Пока мы сидим вольготно, первая мировая цифровая война началась. А она всех так больно ударит по всем сторонам. <…> Мы к ней не очень-то готовы, войска не готовы». Мощь страны должна охраняться технологическим суверенитетом, добавил он. Проблему суверенитета спикер затронул уже не в первый раз: об опасностях заимствования технологий он говорил накануне в Иннополисе на конференции ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России»). И не в последний — Песков вовлек в долгую дискуссию по этому вопросу коллег на пленарном заседании уже после церемонии запуска.

Для подключения зеленого сигнала светофора, который символизирует идею пространства коллективной работы «Точки», на сцену поднялись Минниханов, Песков, Шайхутдинов и директор технопарка Антон Грачев. Минниханов нажал на кнопку, когда ведущий предложил начать обратный отсчет. «А мы уже нажали», — сказал президент. «Зеленый сигнал еще не горит», — немного растерялся ведущий и предложил нажать еще раз — так «Точку кипения» открыли.

Неработающий смартфон — ключевой вызов эпохи

После официального открытия спикеры отправились на пленарную сессию о вызовах цифрового будущего — в чем-то повторяя повестку прошедшей накануне пленарной сессии конференции ЦИПР. Грачев предложил спецпредставителю президента РФ начать дискуссию, как может «Точка» помочь переосмыслить действующие технологические процессы.

В ответ Песков затронул тему зависимости от технологий, попросив зал представить себе, что смартфоны превратились в булыжники. По его словам, этот ранее абстрактный риск сейчас становится вполне конкретным, вероятность которого повышается в ближайшие 10 лет:

— В предстоящие 20-е годы нас ожидают хаос и санкции, волна банкротств целого ряда цифровых платформ, и нужно понять, что у нас есть своего. Причина: если вы посмотрите документы Uber, они работают по модели эффекта масштаба: то есть они в каждый момент убыточны, но бизнес-модель построена так, что если они захватывают весь мир, то становятся прибыльными, модель Fake it until you make it. А если у вас раз и мировой рынок закрылся — это значит, что вы до показателя прибыльности не достигните никогда. И если посмотреть сейчас на инвестиционную программу целого ряда компаний, риск разрушения организаций очень серьезный — 100% и более.

«Мы сейчас все ждем, чем ответит Китай», — добавил спикер, напомнив об упомянутой им на вчерашней конференции ситуации, когда Дональд Трамп запретил использовать американским компаниям продукцию китайского гиганта Huawei в США. «Хуавей» неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей, которые затем передавались китайским властям, сообщает пресса.

В ответ Китай может запретить экспорт в США редкоземельных металлов, которые у них есть, используемых для производства всех смартфонов. «А что такое Apple без способности производить смартфоны? — усмехнулся Песков. — Нас ждет парад цифровых суверенитетов — страны будут стремиться по возможности достигнуть технологического и цифрового суверенитета. Сейчас есть только одна страна в мире, которая считает, что она обладает цифровым суверенитетом — США. Китай-то уже думал, что обладает, оказалось, что не совсем».

«Притом США думает, что ее суверенитет распространяется на все страны мира», — сказал Шайхутдинов. «Да и японцы, немцы точно так же блок Huawei ставят — последовательно законопослушные. Не законопослушные, а… Как это сказать. Хозяинопослушные. Но странам нужны будут решения, которые позволят им получить цифровой суверенитет — такой цифровой пограничник. Сейчас его нет», — резюмировал Песков.

Копирование технологий — первый этап

Гендиректор союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов предложил копировать технологии, если не получается создать что-то свое. «У нас есть павильон Future Skills, нас проперла, извините, компетенция Rivers Engineering. Тут что: есть объект — скопировал, улучшил, сделал. Плохо это — ну плохо, конечно. Хочется сказать: вот это наше, крутое, еще Вещий Олег освятил и так далее — но ребята, когда-то надо учиться и у других. Если кто-то делает лучше, чем ты, простите, сначала научись, потом улучшай», — предложил он.

Следующий тезис — возрастные границы. Уразов предложил Шайхутдинову выбрать из двух кандидатов на работу — молодого олимпиадника или опытного преподавателя с 40 годами стажа в кибербезопасности: «Кого возьмешь преподавателем?» — «Того, у кого 40 лет стажа, — заявил министр. — Он знает диалектику развития технологий и более того, вы знаете, один из главных продуктов Microsoft — Microsoft Exchange. Это их базовый сервис. Бюро разработчиков — всего 20 человек, и им всем за 60—65 лет».

«Роман все испортил, ну ладно. Вопрос не в возрасте, а в способности человека отталкиваться не от имеющегося опыта, а от вновь возникающей реальности, — заявил Уразов. — Сейчас, к сожалению, мы вынуждены жить так, что мы должны ориентироваться на текущий мир, на текущие события, уметь в нем ориентироваться».

Изменение системы образования

Самая большая сложность для технологического рывка и ликвидации технологического отставания нашей страны и многих других стран по отношению к США и Китаю — это в первую очередь развитие человеческого капитала и изменение системы образования, отметил Роман Шайхутдинов: «Причем как системы образования — как общая школа, начальная школа, старшая школа. И развитие большой сети систем профессионального дополнительного образования — в основном дополнительного, потому что за период 20—25 лет, когда произойдет поколенческая смена, мы должны будем переквалифицироваться, не бояться менять сферу деятельности».

Параллельно возникает много задач — информационная безопасность, технологический суверенитет. Отсюда возникает вопрос сохранения персональных данных россиян, которые сегодня хранятся в операционных данных не в нашей стране, на устройствах, сделанных не в нашей стране, и техническая поддержка и обновление этих программных продуктов здесь не осуществляется, добавил он. «Легче наращивать компетенцию внутри, чем покупать. Покупка — одноразовое упражнение, накапливание [имеет] долгосрочный эффект, которое накапливается как знание и экспертиза», — заключил он.