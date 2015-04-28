Бизнес-семинар "Бизнес в регионах. Его начало и развитие на примере казанских бизнесменов"

28 апреля в концерт-холле «Эрмитаж» пройдет бесплатный бизнес-семинар, на котором мы рассмотрим актуальные темы, связанные с бизнесом в регионах. О возможном открытии, развитии, структурировании и масштабировании. Бизнес-семинар основан на опыте известных казанских бизнесменов, которые поделятся своими открытиями и ответят на все ваши вопросы.

Если у вас периодически в голове возникают вопросы и возражения:

Кризис в стране, что же делать?

Хочу бизнес, но в нашей стране/в нашем регионе его не сделать.

В бизнесе без связей невозможно.

Что делать с моим бизнесом в наше тяжелое время?

Я бы хотел начать бизнес, но … (подставьте сюда любое "НО").

То вам стоит посетить наш бесплатный бизнес-семинар "Бизнес в регионах". На семинаре мы подробно рассмотрим несколько тем, которые представлены в программе мероприятия.

Программа мероприятия:

17:30 — Начало регистрации

19:00 — Вступление. Первые шаги в бизнесе.

19:20 — Инструменты построения бизнеса. Как мотивировать себя? Нетворкинг в бизнесе.

20:00 — Система и процессы в бизнесе, для чего они нужны и как их сделать?

20:30 — Страхи в бизнесе и как их преодолеть?

21:00 — Масштабирование бизнеса по всей России

21:30 — 10 личных историй от успешных казанских бизнесменов с их личными инсайтами и открытиями. Советы по открытию. Ответы на вопросы.

22:10 — AFTER PARTY. Тусовка со спикерами. Ты сможешь пообщаться с ними и задать им все свои вопросы. Место проведения тусовки сообщим на месте.

Цель мероприятия

Мы планируем масштабное мероприятие, поэтому проводим его в одном из самых больших залов Казани, в концерт-холле "Эрмитаж". Мероприятие будет направлено на общее развитие и понимание бизнеса, а так же на точечные понятия.

Цель мероприятия — повысить бизнес-образованность и развеять страхи, показав прямой и четкий путь к открытию своего бизнеса.

А для действующих бизнесменов — показать, что помимо Республики Татарстан есть еще и другие регионы.

Мероприятие организовано при поддержке информационных партнеров.

Спикеры мероприятия

1. Артем Захаров — франчайзинговая компания Франчайзинг5, основатель ПараРаботы — работа для инвалидов. Находится в тесном взаимодействии с бесплатными государственными программами по обучению молодежи бизнесу. Через него прошло более 5 000 предпринимателей. Помогает людям масштабировать казанские бизнесы по всей России.

2. Ильяс Валиуллин (Milovidov) - сеть быстрых кофеен RoilsClub, IT-компания IMC, кальянная МятаLounge, сеть магазинов одежды Milovidov. Годовой оборот компаний более 100 миллионов рублей. Весь бизнес начинался в Казани, а затем вышел в другие регионы, в том числе и за пределы России.

3. Дмитрий Пак — сеть ресторанов японской кухни по всей России "МуШу". Начинал с островка "Блинная" и одного ресторана МуШу в Парк Хаусе в Казани. Сейчас у него более 10 ресторанов по всей России.

4. Артур Ахметов - производство резиновой плитки "Артпрайм". Более 30 заводов по всей России и СНГ. Добился такого успеха всего за год.

5. Александр Архипов - юридическая компания, предприниматель года РТ 2013.

6. Специальный гость из Москвы — Самуэль Дэ Тэмини! Своя сеть бутиков итальянской одежды, агентство вип-туризма.

А также!

Основатель "МясоТут" — сеть мясных магазинов;

Основатель фотошколы;

Владельцы заводов по производству винтовых свай;

Владелец event-агентства;

Основатель сети цветочных магазинов;

Основатель известного казанского клуба

и многие другие!

Для кого это мероприятие?

Мероприятие для тех, кому интересно узнать про бизнес из первых уст, а не от бизнес-тренеров.

Мы ждем людей любого возраста.

Условия участия

Бизнес-семинар пройдет бесплатно.

Для участия необходима предварительная регистрация

Дата проведения — 28 апреля.

Местро проведения — концерт-холл "Эрмитаж".

Начало регистрации в 17:30. Начало мероприятия в 19:00.