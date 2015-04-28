Бизнес-семинар "Бизнес в регионах. Его начало и развитие на примере казанских бизнесменов"

28 апреля в концерт-холле «Эрмитаж» пройдет бесплатный бизнес-семинар, на котором мы рассмотрим актуальные темы, связанные с бизнесом в регионах. О возможном открытии, развитии, структурировании и масштабировании. Бизнес-семинар основан на опыте известных казанских бизнесменов, которые поделятся своими открытиями и ответят на все ваши вопросы.
Если у вас периодически в голове возникают вопросы и возражения:
То вам стоит посетить наш бесплатный бизнес-семинар "Бизнес в регионах". На семинаре мы подробно рассмотрим несколько тем, которые представлены в программе мероприятия.
Программа мероприятия:
17:30 — Начало регистрации
19:00 — Вступление. Первые шаги в бизнесе.
19:20 — Инструменты построения бизнеса. Как мотивировать себя? Нетворкинг в бизнесе.
20:00 — Система и процессы в бизнесе, для чего они нужны и как их сделать?
20:30 — Страхи в бизнесе и как их преодолеть?
21:00 — Масштабирование бизнеса по всей России
21:30 — 10 личных историй от успешных казанских бизнесменов с их личными инсайтами и открытиями. Советы по открытию. Ответы на вопросы.
22:10 — AFTER PARTY. Тусовка со спикерами. Ты сможешь пообщаться с ними и задать им все свои вопросы. Место проведения тусовки сообщим на месте.
Цель мероприятия
Мы планируем масштабное мероприятие, поэтому проводим его в одном из самых больших залов Казани, в концерт-холле "Эрмитаж". Мероприятие будет направлено на общее развитие и понимание бизнеса, а так же на точечные понятия.
Цель мероприятия — повысить бизнес-образованность и развеять страхи, показав прямой и четкий путь к открытию своего бизнеса.
А для действующих бизнесменов — показать, что помимо Республики Татарстан есть еще и другие регионы.
Мероприятие организовано при поддержке информационных партнеров.
Спикеры мероприятия
1. Артем Захаров — франчайзинговая компания Франчайзинг5, основатель ПараРаботы — работа для инвалидов. Находится в тесном взаимодействии с бесплатными государственными программами по обучению молодежи бизнесу. Через него прошло более 5 000 предпринимателей. Помогает людям масштабировать казанские бизнесы по всей России.
2. Ильяс Валиуллин (Milovidov) - сеть быстрых кофеен RoilsClub, IT-компания IMC, кальянная МятаLounge, сеть магазинов одежды Milovidov. Годовой оборот компаний более 100 миллионов рублей. Весь бизнес начинался в Казани, а затем вышел в другие регионы, в том числе и за пределы России.
3. Дмитрий Пак — сеть ресторанов японской кухни по всей России "МуШу". Начинал с островка "Блинная" и одного ресторана МуШу в Парк Хаусе в Казани. Сейчас у него более 10 ресторанов по всей России.
4. Артур Ахметов - производство резиновой плитки "Артпрайм". Более 30 заводов по всей России и СНГ. Добился такого успеха всего за год.
5. Александр Архипов - юридическая компания, предприниматель года РТ 2013.
6. Специальный гость из Москвы — Самуэль Дэ Тэмини! Своя сеть бутиков итальянской одежды, агентство вип-туризма.
А также!
Основатель "МясоТут" — сеть мясных магазинов;
Основатель фотошколы;
Владельцы заводов по производству винтовых свай;
Владелец event-агентства;
Основатель сети цветочных магазинов;
Основатель известного казанского клуба
и многие другие!
Для кого это мероприятие?
Мероприятие для тех, кому интересно узнать про бизнес из первых уст, а не от бизнес-тренеров.
Мы ждем людей любого возраста.
Условия участия
Бизнес-семинар пройдет бесплатно.
Для участия необходима предварительная регистрация
Дата проведения — 28 апреля.
Местро проведения — концерт-холл "Эрмитаж".
Начало регистрации в 17:30. Начало мероприятия в 19:00.
Регистрация на мероприятие
Бизнес-семинар пройдет бесплатно.
Для участия необходима регистрация на мероприятие
Дата проведения — 28 апреля.
Местро проведения — концерт-холл "Эрмитаж".
Начало регистрации в 17:30. Начало мероприятия в 19:00.
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