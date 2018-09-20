Презентация конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ»

Представитель Инвестиционно-венчурного фонда РТ расскажет о конкурсе, правилах заполнения заявки, изменениях по сравнению с предыдущими годами и ответит на вопросы.
В четверг, 20 сентября 2018 года, в 15:00 в зале Ученого совета учебного здания №1 КНИТУ-КАИ состоится презентация конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан».
Представитель Инвестиционно-венчурного фонда РТ расскажет о конкурсе, правилах заполнения заявки, изменениях по сравнению с предыдущими годами и ответит на вопросы.
По результатам конкурса в зависимости от номинации победителям присуждаются именные премии и стипендии от партнеров конкурса в размере от 5 000 до 30 000 рублей, а также премии и целевое финансирование от Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан от 25 000 до 220 000 рублей.
Подробнее о мероприятии: https://kai.ru/events/event?id=10158138
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