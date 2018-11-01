Road Show SearchInform (Уфа). «Трансформация ИБ: ключевые инструменты защиты от внутренних угроз»

1 ноября в Уфе пройдет бесплатная конференция Road Show SearchInform, посвященная защите от внутренних угроз. Это серия мероприятий, которые проводятся в городах России и СНГ с 2011 года и ежегодно собирают в залах и за онлайн-трансляцией около трех тысяч человек. Темой Road Show SearchInform в этом году стала «Трансформация ИБ: ключевые инструменты защиты от внутренних угроз».

Конференция соберет экспертов и практиков в сфере информационной безопасности, которые представят новые решения в области информационной, экономической и кибербезопасности, а также озвучат прогнозы по актуальным угрозам на 2019 год.

Программа Road Show SearchInform-2018

Современные технологии и тренды ИБ

Ключевые инструменты защиты от внутренних угроз:

Направления защиты данных: внешний вектор и внутренние угрозы. Современные угрозы безопасности, программные решения для борьбы с ними. Проблемы ИБ: почему падает эффективность защиты? Инструменты работы с человеческим фактором: профайлинг. Итоги первого года работы.

Новые возможности защитных решений — демонстрация расследований на базе информации полученной из DLP и SIEM.

Взгляд в будущее: ключевые ИБ-угрозы, тенденции и перспективные технологии:

Ближайшие тренды в развитии ИБ. Взгляд экспертов «СёрчИнформ» на будущее защитных решений.

Информационная безопасность на языке бизнеса: 3 главных довода для собственника, чтобы начать строить защиту прямо сейчас.

Дата: 1 ноября, начало в 14:00

Место: «АМАКС Турист-отель», конференц-зал «Диалог», ул. Зорге, д. 17

Конференция бесплатная, необходима регистрация на сайте или по телефону +7 (499) 703-04-57 (доб. 132).