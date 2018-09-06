Московский финансовый форум 2018

Московский финансовый форум — это уникальная площадка для профессиональной дискуссии, посвящённой вопросам финансово-экономической политики России. Миссия форума заключается в выработке решений, способствующих повышению конкурентоспособности российской экономики.

Организаторами форума выступают Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Москвы.

Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил традицию встреч финансистов в сентябре каждого года для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России.

В прошлом году форум продемонстрировал высокий интерес профессионального сообщества к темам развития финансово-экономической системы страны. Авторитетный состав приглашенных спикеров и участников обеспечил высокий уровень дискуссии, насыщенное обсуждение и полярность мнений.



В первый день работы форума будут обсуждаться меры, которые определят развитие экономики России на ближайшие 6 лет. Ключевой темой для дискуссии станут механизмы достижения целевых показателей, обозначенных майским указом Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».



Прозвучавшие предложения получат развитие в деловой программе второго дня форума. В рамках дискуссионных площадок будут затронуты темы трансформации налогового администрирования, повышения уровня благосостояния населения, системы межбюджетных отношений, современных методов финансирования социальной сферы и многие другие.

Форум в этом году соберёт представителей федеральной и региональной власти, бизнеса, профессионального и научного сообщества, общественных организаций и объединений, а также экспертов в сфере экономики и финансов международного уровня. Решения, принятые на форуме, послужат основой для определения ключевых направлений финансово-экономической политики Российской Федерации в среднесрочной перспективе.



Подробности по ссылке.







