IX Расширенное заседание совета по предпринимательству

В среду, 15 августа, в КРК «Пирамида» пройдет девятое расширенного заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. Обсудить актуальные вопросы для бизнеса соберутся порядка 250 предпринимателей и более 100 представителей власти.
Участники встречи расскажут президенту Рустаму Минниханову о проблемах, связанных с подключением к системе ЭРА-ГЛОНАСС, установлением санитарно-защитных зон для предприятий, развитием индустриальных парков в республике, а также о неразумных требованиях к членам строительных СРО.
Кроме того, на расширенном заседании представят результаты исследования делового климата в муниципалитетах республики и обсудят влияние муниципальной власти на предпринимательскую активность в районах.
Мероприятие и прямая трансляция начнутся в 10.00.
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