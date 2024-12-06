Самигуллин Марат Талгатович
Общая информация
Родился 03 марта 1971 года, город Буинск, ТАССР
Образование:
— 1993 г. — Казанский государственный педагогический институт
— 2007 г. — Поволжская академия государственной службы им. П.А.Столыпина
Трудовая деятельность:
— 1993-1998 гг.— учитель физики Татарской гимназии №2, гор.Нижнекамск, Республика Татарстан
— 1998–2000 гг.— декан заочного отделения Нижнекамского муниципального института Республики Татарстан
— 2000–2003 гг.— директор средней школы №33, гор.Нижнекамск, Республика Татарстан
— 2003–2005 гг.— начальник Управления по делам молодежи спорту в Нижнекамском районе и гор.Нижнекамске Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
— 2006–2008 гг.— начальник Управления по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
— 2008–2009 гг.— инструктор, заместитель Председателя профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим», гор.Альметьевск, Республика Татарстан
— 2009–2013 гг.— заместитель Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
— 2013–2014 гг.— директор государственного казенного учреждения «Комплексный центр подготовки кадров и развития отрасли Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан»
— 2014–2020 гг. — заместитель Руководителя Регионального исполнительного комитета ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
— С марта 2020 года — руководитель Регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, Республика Татарстан (татарстан), г. Казань, ул. Горького, д.9а
- Телефон: (843) 238-60-40
- Email: info@tatarstan.er.ru
- Сайт: tatarstan.er.ru
Дата последнего обновления: 06.12.2024