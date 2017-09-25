ТРО Всероссийского Электропрофсоюза
Общая информация
С 2005 года "Татэлектропрофсоюз" входит в состав Общественного Объединения – "Всероссийский Электропрофсоюз".
Задачи Профсоюза - выявление, представительство и защита социально-трудовых прав и интересов своих членов, участие в формировании и реализации социальных программ, обеспечивающих достойный уровень жизни и благоприятные условия труда и быта членов Профсоюза.
Руководитель - Ахунзянов Халим Юлдашевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 201, 219
- Телефон: (843) 238-91-91
- Email: elprofrt@mail.ru
- Сайт: www.tatelprof.ru
Дата последнего обновления: 25.09.2017