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ТРО Всероссийского Электропрофсоюза

Общая информация

С 2005 года "Татэлектропрофсоюз" входит в состав Общественного Объединения – "Всероссийский Электропрофсоюз".

Задачи Профсоюза - выявление, представительство и защита социально-трудовых прав и интересов своих членов, участие в формировании и реализации социальных программ, обеспечивающих достойный уровень жизни и благоприятные условия труда и быта членов Профсоюза.

Руководитель - Ахунзянов Халим Юлдашевич


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 201, 219
  • Телефон: (843) 238-91-91
  • Email: elprofrt@mail.ru
  • Сайт: www.tatelprof.ru

Дата последнего обновления: 25.09.2017

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